Fethiye’nin işlek güzergâhlarından biri olan Üzümlü yolunda meydana gelen şiddetli trafik kazası, bölgede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İki otomobilin yüksek süratle kafa kafaya çarpıştığı feci kazada, aralarında durumu kritik olan bir kişinin de bulunduğu toplam 7 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla adeta can pazarının yaşandığı olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik gücü sevk edildi.

Üzümlü yolunda şiddetli çarpışma: 7 yaralı

Kaza, Fethiye ile Üzümlü beldesini birbirine bağlayan karayolu üzerinde, akşam saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Y.Y. yönetimindeki 48 AKR 532 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen E.T. idaresindeki 48 RH 296 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolü kaybederek kafa kafaya çarpıştı. Metal yığınına dönen her iki araçta bulunan yolcular, çarpışmanın şiddetiyle savrulurken, kaza mahalli bir anda ana baba gününe döndü.

Ekipler seferber oldu: Durumu ağır olan yaralı var

Olayın hemen ardından çevre sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle, bölgeye kısa sürede çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin kaza yerinde gerçekleştirdiği ilk kontrollerde, araçlarda bulunan toplam 7 kişinin vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı tespit edildi. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bilgisi paylaşıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde tamamlanan kazazedeler, vakit kaybedilmeksizin ambulanslarla Fethiye’deki çeşitli hastanelere nakledildi.

Trafik durma noktasına geldi, soruşturma başlatıldı

Feci kaza nedeniyle Üzümlü yolunda ulaşım bir süreliğine kontrollü olarak sağlandı. Hurdaya dönen araçların yoldan kaldırılması ve enkaz temizleme çalışmaları sırasında uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri, olası ikinci bir kazayı önlemek amacıyla güzergâh üzerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, trafik akışı araçların çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından normale döndü. Yetkililer, kazanın oluş nedenini tam olarak belirleyebilmek adına geniş kapsamlı bir inceleme ve soruşturma başlattı.

