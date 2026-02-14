Türkiye'nin en yoğun kullanılan şehirler arası güzergahlarından biri olan İzmir-Konya hattında her gün binlerce yolcu ve araç hareketliliği yaşanıyor. Şehirlerin merkezleri arasındaki mesafe, tercih edilen güzergahlara ve ulaşım araçlarına göre değişkenlik gösteriyor.

İZMİR KONYA ARASI KAÇ KİLOMETRE?

İzmir ile Konya arasındaki karayolu mesafesi, kullanılan güzergaha bağlı olarak ortalama 550 ile 565 kilometre arasında değişiyor. En çok tercih edilen D300 karayolu üzerinden yapılan yolculuklarda mesafe yaklaşık 552 km olarak ölçülüyor. Bu yolculuk otomobille, trafik durumuna ve verilen molalara bağlı olarak ortalama 6 saat 30 dakika ile 7 saat arasında tamamlanıyor.

İLÇELER ARASI MESAFE VE YOL SÜRELERİ NE KADAR?

Yolculuğun başlangıç ve bitiş noktasına göre mesafelerde farklılıklar gözlemleniyor. İzmir ile Konya Ereğli arasındaki mesafe 700 kilometre olarak ölçülüyor. Bu güzergahta yolculuk ortalama 8-9 saat sürüyor. İzmir'den Konya'nın bir başka önemli merkezi olan Meram arasındaki mesafe ise 550 km sürüyor. Karayolları verilerine göre Akşehir ile İzmir arasındaki mesafe ise yaklaşık 420 km civarında. İzmir çıkışında Torbalı üzerinden yapılacak bir yolculukta mesafe yine 550-560 kilometreyi buluyor.

OTOBÜSLE İZMİR KONYA ARASI KAÇ SAAT?

Şehirler arası otobüs firmalarını tercih eden yolcular için seyahat süresi, otogarlara giriş-çıkış süreleri ve mola durakları nedeniyle uzayabiliyor. İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden (İZOTAŞ) hareket eden bir otobüs, Konya Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne yaklaşık 8 ile 9 saat arasında ulaşıyor.

YAKIT MALİYETİ VE GÜZERGAH SEÇENEKLERİ

İzmir'den yola çıkan sürücüler genellikle Turgutlu, Salihli, Kula, Uşak, Afyonkarahisar ve Akşehir güzergahını takip ediyor. Bu rota, yol kalitesi ve tesis imkanları açısından en avantajlı seçenek olarak öne çıkıyor. Dizel bir araçla yapılan yolculukta ortalama 30-35 litre, benzinli bir araçta ise 45-50 litre civarında yakıt tüketimi öngörülüyor. Güncel akaryakıt fiyatları üzerinden hesaplandığında, kişisel araçla seyahat maliyeti otobüs bilet fiyatlarıyla rekabet edebilir seviyede kalıyor.