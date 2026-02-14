Muğla Karadenizliler Derneği tarafından düzenlenen 2. Geleneksel Hamsi Şöleni, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, Karadeniz kültürünü yaşatmak amacıyla hazırlanan 5 ton hamsi ızgaralarda pişirilerek vatandaşlara ikram edildi.

Birlik ve beraberlik vurgusu

Şölende konuşan Muğla Karadenizliler Derneği Başkanı Celal Karakaş, derneğin 2009 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini belirtti. Muğla’da yaklaşık 140 bin Karadeniz kökenli vatandaşın yaşadığını ifade eden Karakaş, Karadeniz kültürünün emek, paylaşım ve dayanışmayı temsil ettiğini söyledi. Hamsinin bu kültürün önemli bir simgesi olduğunu vurgulayan Karakaş, etkinliğin farklı kültürleri bir araya getirdiğini dile getirdi.

Ramazan öncesi dayanışma mesajı

Etkinliğin en büyük kazanımının farklı bölgelerden insanların aynı sofrada buluşması olduğunu belirten Karakaş, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde birlik ve beraberlik temennisinde bulundu. Konuşmasında bölge tarımına katkı sunan isimleri de anan Karakaş, emeği geçenlere teşekkür etti.

Horonlar ve yerel etkinlikler

Hamsi ikramının ardından şölen, horonlar ve yerel etkinliklerle gün boyu devam etti. Vatandaşlar müzik ve dans eşliğinde keyifli anlar yaşadı.