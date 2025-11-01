İstanbul’un Esenyurt ilçesinde kız meselesi nedeniyle çıktığı belirtilen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Göğsünden bıçaklanan 17 yaşındaki A.A. hayatını kaybetti, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Gazi Caddesi’nde akşam saatlerinde yaşanan olayda, Suriye uyruklu A.A. (17) henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. İddiaya göre tartışmanın kız meselesi nedeniyle çıktığı öğrenildi.

Göğsünden bıçaklandı

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü ve şüpheli, A.A’yı göğsünden bıçakladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan genç yakınları tarafından Esenyurt Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Genç kurtarılamadı

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen A.A. aldığı bıçak darbesi nedeniyle hayatını kaybetti. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan çalışmalarda bıçak bulunurken, kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerinin geniş çaplı çalışma başlattığı belirtildi.