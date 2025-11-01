İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bir baba, tartışma sonrası 9 yaşındaki oğlunu ve araya giren kardeşini bıçaklayarak öldürdü. Kaçan şüpheli kısa sürede gözaltına alındı.

Tartışma aile faciasına dönüştü

İstanbul’un Ümraniye ilçesi Atakent Mahallesi Güleryüz Sokak’ta meydana gelen olayda, Fatih Y. henüz bilinmeyen nedenle çocuklarıyla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Öfkeye kapılan baba Fatih Y., evde bulunan oğlu H.Y.Y’yi (9) bıçakla yaraladı.

Müdahale etmek isteyen amca da öldürüldü

Aynı apartmanda oturan amca Metin Y., olayı duyarak kardeşinin dairesine gitti. Araya girmek isteyen Metin Y. de Fatih Y.’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 9 yaşındaki çocuk ile amcanın hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli gözaltına alındı

Olay yeri incelemelerinin ardından cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan baba Fatih Y., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.