Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’de yüzde 50’si kamu yüzde 50’si ise gönüllüler tarafından oluşan Tarihi Kemeraltı’nı canlandırmak ve geliştirmek amacıyla kurulan Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş. (TARKEM) olağan genel kurul toplantısı yapıldı. EGİAD Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi’nde (Portekiz Havrası) gerçekleşen toplantının divan başkanlığını Murat Demirer üstlendi. Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Tugay’ın belediye meclisinde gerçekleşen bütçe görüşmeleri sebebiyle katılamadığını belirten ve genel kurulun başarıyla geçmesini dilediği mesaj okundu. Başkan Tugay mesajında, “Tarihi Kemeraltı çarşımızı hep birlikte koruyup gelecek nesle aktarmak için var gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı.

‘Bazı projelerde gelir ve gider arasında sağlıklı yapı kurulamadı’

TARKEM’in 2024 yılı faaliyet raporunu yönetim kurulu üyesi Hasan Eke okudu. TARKEM’in tamamladığı çalışmaları aktaran Eke, Kemeraltı’nda halihazırda yeniden ayağa kaldırılmayı bekleyen Albayrak Pasajı, Arap Fırını Sokağı Atölyeleri, Yusuf Rıza Ofisleri, Alga, Rahmi Bey Konağı, Ahmet Nazım Peştamalci Çarşısı gibi alanlar hakkında son durumu paylaştı. “Sürdürülebilirlik sadece TARKEM’e özgü bir durum değil” sözleriyle açıklamalarda bulunan Hasan Eke, “Bazı projelerimizi tamamlayamadığımız için gelir ve gider arasında sağlıklı bir yapı kurulamadı. Zaman zaman mülk satışlarıyla bunu dengelemeye çalıştık. Geldiğimiz noktada gelir gider dengesinde beklentileri karşılayamayan bazı projeler var. Tevfik Paşa Oteli’ni otel olarak işletmek üzere planlandı ve projelendirildi. Bir yere kadar gelindi, kar paylaşımı üzerinden protokol imzalandı ve imalata başlandı. Ancak ekonomik sıkıntılar nedeniyle durdu yeniden ihalesi yapılacak. Ancak bu bölgede bir otel işletmenin çok doğru olmayacağı belirtilince, bölgedeki demografik yapının da bozulması sebebiyle bu bölgede otel yerine gençleri çekebilecek ve üniversitelerin ortak kullanma alanı olarak kullanılabilecek bir atölye öngörüldü. Bütün gücümüzle iş birliklerimizle kaldıraç projelerimizin hayata geçmesi için çalışacağız. Tarihi Kemeraltı Yatırım Fonunun ve bölgenin kalkınmasına destek olabilecek yatırım projelerini hayata geçireceğiz. Şu anda fonumuzda 250’ye yakın bir yatırımcımız var” ifadelerini kullandı.

“2026’da gönderilecek dosyalar arasında yer almak istiyoruz”

İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanı Abdülaziz Ediz, UNESCO’ya dair dikkatleri çeken bir sunumunu yaptı. UNESCO yolculuğunu kronolojik olarak anlatan Ediz, “Hedefimiz 2026 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın UNESCO’ya gönderilecek dosyalar arasında yer almak. Diyalog ve sürecin ne şekilde ilerleyeceğini hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandı.

‘Başkanlık ofisine dönüştürülmesi hayal kırıklığı yarattı’

Toplantıda söz alarak eleştirilerini sıralayan TARKEM’in önceki genel müdürü Sergenç İneler, şu ifadeleri kullandı: “Son bir yılda yapılanlar için müteşekkiriz. Şunu belirtmeliyiz ki faaliyet raporuna onay vereceğiz ama bu hususların giderilmesi için bazı sorularımız olacak. TARKEM’in misyonu ve stratejisini oluşturmak için geçirilen ilk beş yılın ardından ikinci beş yılında eylemler ve sonra üçüncü beş yılında yapılan aktivitelerle örtüşmediğinin farkındayız. Bugün öğrendik ki Basmane bölgesindeki bölgedeki otellere yön verebilmek ve oradaki niteliği geliştirmek için gerçekleştirilen ilk beş yıldaki stratejinin bir başkanlık ofisine dönüştürülmesi çok umut verici ancak stratejiden bağımsız hareket edilmesi bir bakıma hayal kırıklığı yarattı. Bugün öğrendik, Tevfik Paşa gibi İzmir’in ve Türkiye’nin gözbebeği olan bu yapının gençler için kullanılacağı güzel ancak işlevini yitirmesi ve ona göre tasarlanmış ve projelendirilmiş bir yerin akşam 18.00 ila 19.00’da kapatılacak bir yer olarak tasarlanması bizi derinden yaralamıştır. Bütün bu hususları değerlendirdiğimizde yine internet sitesinde yer alan faaliyet raporundan öğrendiğimiz kadarıyla 2025 yılı içinde satılmış olan gayrimenkullerimiz bizde derin bir kaygıya neden oldu. Kemeraltı için hazırlanan fonun büyütülmesini istiyorsak bu fonu desteklemeliyiz. Burada herkesin üzerine düşen çok büyük görevler var.

‘Ne masonluğumuz kaldı ne siyonistliğimiz’

Medya ve tanıtım etkinlikleri içerisinde son bir yılda üzülerek takip ettiğimiz bir süreçle karşı karşıya kaldık. Başta Salepçioğlu Hanı olmak üzere TARKEM ortağı olarak ne masonluğumuz kaldı ne siyonistliğimiz kaldı. Ben isterdim ki yönetim kurulu başkanı başta olmak üzere ‘TARKEM ortağı olmak, Kemeraltı için çalışmak bir gururdur’ denilsin. Ancak geçtiğimiz bir yılda bununla ilgili hiçbir adım atılmamış olması açıkçası hem beni hem temsil ettiğim ortaklarımızı derinden yaraladı. Gün geçtikçe artan bu şiddet Kemeraltı’nda bir çözünmeye neden olacak kanaatindeyiz. 856 olumsuz haber yapılmış, biz ne yaptık? Son iki yıldır Kemeraltı ve TARKEM belki de ömrünün en kötü günlerini yaşıyor. Büyükşehir’in son iki yıldır Kemeraltı’nda yaptığı tek iş olan çınar ağacı da kaldırıldı, bu bizi üzüyor. Eğer bir strateji tekrar yapılacaksa ki sermaye artırımına gidelim ve fabrika ayarlarına yani özel sektöre tekrar dönelim. Buna ben, temsil ettiğim ortak ve bütün istişare ettiğim ortaklar adına sizlerden ricamdır” ifadelerini kullandı.

‘Bir çivi çakmaktan aciz olanlar…’

İneler’in açıklamalarının ardından söz alan Hasan Eke, “Eleştirileriniz için teşekkür ederiz. 2024 faaliyetini konuşuyoruz ama bazı konular 2025 yılına taştı. Tevfik Paşa için üç tane otel yetkilisi ile görüşüldü ve kimse sıcak bakmadı. Basmane’deki oteller bölgesi konaklamadan başka hizmetler veriyor. Beyazın her çeşidinin olduğu, devlet meselesi haline gelmiş. Dolayısıyla TARKEM’in bunu çözmesi mümkün değil. Otelcilik projesinden vazgeçilmedi ama askıya alındı. Bir gün oradaki sıkıntılar hallolursa orası bir otel projesine dönüşebilir. Vakıflardan dört mülk kiraladık, bunlardan ikisini hayata geçirdik. Diğer Yanık Otel denilen alanın projesi yapıldı ama yatırımcı bulamadık. Devam etme şansımız kalmadı, dolayısıyla uzlaşarak feshetme sürecine gittik. Vakıflarla ilişkilerde çok dikkatli olmak lazım. Maalesef kendileri bir çivi çakmaktan aciz olanlar bina yapmak isteyenlerin kafasına vuruyor” dedi.

‘Amacı Salepçioğlu ama TARKEM’e savaş açıyor’

Salepçioğlu Han ile ilgili sürece de değinen Eke, “Bunu yazan kendisine ‘gazeteciyim’ diyen biri. Salepçioğlu’nda bir iş yeri varmış. Çevresinde ona destek veren birtakım kötü niyetli gruplar da var. Bu arkadaşı çağırıp söylediklerinin doğru olmadığını, doğrulatmadan hiçbir şey yazmaması gerektiğini söylememize rağmen hemen arkasından ulusal kanala çıkıp bize saydırdı. Bunu yönetim kuruluna taşıdık, şöyle bir kanaat oluştu. Bu insanlara cevap verilirse daha çok tempoyu artırırlar, bırakın bu kendi içinde kaybolup gider dedik. Ancak bu arkadaş ulusal kanalın ege bölge sorumlusu oldu, kantarın topuzunu kaçırmaya başladı. Amacı Salepçioğlu, TARKEM değil. Hedefi iktidar, hedefi Vakıflar ama TARKEM’e savaş açıyor. Yok Siyonist yok mason deniliyor. Vay efendim burası birtakım insanlara pazarlanıyormuş. En son TARKEM amblemini LGBTİ amblemi gibi absürt bir şekilde yayınlamaya başladı. Aydınlık Gazetesi’ne ve bu arkadaşın kendi kanalına ihtarnamelerimizi çektik, bu iş böyle olmaz. Kantarın topuzunu artık kaçırdılar. TARKEM amacından sapmış değil, yavaşladı ve bir geçiş dönemi yaşıyor. Ancak bunu sadece biz değil, tüm Türkiye yaşıyor” ifadelerini kullandı.

‘Vakıflarla yolumuzu ayırdık’

TARKEM’in ihale girmesini bir yıl boyunca yasaklayan Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne dair eleştirilerini de sıralayan Eke, “Böyle timsah gözyaşlarıyla çok üzülerek yazdık dediler. Davamızı açacak, hakkımızı arayacağız. Diğer iki binada yaptık, sorun olmadı. Bir de basında göklere çıkartılan bir yasaklılık vardı bu ofise ait bir durum değil. Zaten üzerinden uçakla dahil geçmiyoruz. Vakıflarla yolumuzu ayırdık” dedi.

Ayyıldızlı Konak cevabı: Biz ısrar ettik

Salepçioğlu Han ile ilgili sürecin TARKEM’i yıprattığının altını çizen İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, “Salepçioğlu’na durduk yere girmedik. Burada herkes üzerine düşen sorumluluğu alsın. Buranın gelişmesi için biz de Valilik olarak gereken desteği vereceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Ayyıldızlı Konak’ta açtığı çalışma ofisine ilişkin açıklamalara da değinen Çorumluoğlu, “Belediye başkanımızın Ayyıldızlı binaya gelmesi için ‘Buraya gelin, buraya devlet büyüklerinin gelmesi her zaman faydalıdır’ derken bunu eleştirmenizi doğru bulmuyorum. Keşke Valilik de gelse. Burayı bürokrasiye boğalım istemiyoruz ama ‘Buradaki alana bir kamu kurumunun gelmesi bölgeye faydalıdır’ diyerek ısrarla biz de söyledik. TARKEM’de her şey güllük gülistanlık değil ama umut var. Bunun bir kısmı Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların bir kısmı TARKEM’i ve Kemeraltı’nı etkiliyor. Herkes canhıraş şekilde çalışıyor. Bunlar için iki metot geliştirmek istedik, bunlardan biri TARKEM ile ilgili ‘Gelecekte ne bekliyoruz’ toplantısı. Bütün arkadaşlarımız gelsin, görüşlerini bildirsinler. Bu kadar zorluklarla kurulmuş emek yaşasın istiyoruz. Kemeraltı’nda işlerimiz daha iyi nasıl gitsin diye bir toplantı yapalım ve herkese roller paylaştıralım. Yoksa bunun tek başına belediyenin tek başına valiliğin ya da tek başına STK’nin yapması mümkün değil. Şunu temin edebilirim ki İzmir’de beş meslekte 40’ıncı yılımızı yaşıyorum. Bunu bir yer başaracaksa İzmir başaracaktır. Toplantılarımızda cevap verip vermeme konusunda tartıştık, bizim cevap vererek kaybedecek vaktimiz yok. Burayı daha iyi hale nasıl getirebiliriz konusunu konuşmamız lazım” diye konuştu.

‘Ofis ile suç oranını engelleyemeyiz’

“Kamunun gelmesi suç oranını bastırmaz” diye konuşan İneler de, “Biz Egemenlik binasından çalışma ofisini taşıyorsak o zaman ben artık Hisarönü hakkında iyi düşünemeyeceğim anlamına mı geliyor? Herkesin polisi kendi vicdanıdır. Biz oraya insanları, gençleri çekemezsek her ne kadar başkanlık ofisini çekersek çekelim suç oranını engelleyemeyiz. Bugün Cemil Tugay’ın arkasında bulunduğu binada yer almaktadır. O bölge suç oranı bakımından İzmir’in önde gelen noktalarındandır” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Okyay ise “Egemenlik evi çok önemli iki işlev kazandı. Bunlardan biri İZKÜLTÜR şirketi. Diğeri ise sürdürülebilirlik çalışmaları oraya taşındı ki kent merkezinde olsun. Büyükşehir olarak orada varlığımızı güçlendirerek sürdürüyoruz” diye konuştu.