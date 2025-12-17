FIBA Europe Cup 2’nci Tur N Grubu’nda yoluna emin adımlarla ilerleyen Aliağa Petkimspor, sahasında Casademont Zaragoza’yı farklı mağlup ederek grupta 2’de 2 yaptı. İzmir temsilcisi, Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu’nda oynanan mücadeleden 98-75’lik galibiyetle ayrıldı.

Maça hızlı başlayan Petkimspor, kontrolü elden bırakmadı

Karşılaşmaya etkili başlayan Aliağa Petkimspor, ilk periyotta savunmadaki sertliği ve hücumdaki tempo üstünlüğüyle rakibine zor anlar yaşattı. Ev sahibi ekip, ilk 10 dakikayı 23-12 önde kapattı.

İlk yarıda skor avantajı korundu

İkinci periyotta Zaragoza’nın toparlanma çabalarına rağmen Aliağa Petkimspor oyunun kontrolünü bırakmadı. Dengeli geçen bölümün ardından İzmir ekibi, soyunma odasına 43-35’lik üstünlükle gitti.

Üçüncü periyotta denge bozuldu

Üçüncü çeyrekte tempo yükselirken, iki takım da hücumda etkili oldu. Zaragoza bu bölümde skor üstünlüğünü kısa süreliğine ele geçirse de periyot 58-57 Aliağa Petkimspor lehine tamamlandı ve final periyoduna büyük çekişme taşındı.

Son çeyrekte fark açıldı

Mücadelenin son 10 dakikasında adeta vites artıran Aliağa Petkimspor, hücumda üst üste sayılar bulurken savunmada rakibine geçit vermedi. Bu bölümde 41 sayı kaydeden ev sahibi ekip, Zaragoza’ya yalnızca 17 sayı şansı tanıdı ve parkeden 98-75’lik net bir galibiyetle ayrıldı.

Frankie’den yıldız performans

Aliağa Petkimspor’da Frankie, 24 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Takım oyunuyla dikkat çeken İzmir temsilcisinde birçok oyuncu skor katkısı verirken, hücumdaki paylaşım galibiyetin anahtarı oldu.

Çeyrek final yolunda önemli avantaj

Bu sonuçla N Grubu’nda çeyrek finale bir adım daha yaklaşan Aliağa Petkimspor, ikili averaj ve puan avantajını eline geçirdi. İzmir ekibi, gruptaki bir sonraki maçını 14 Ocak’ta Yunanistan’da Peristeri deplasmanında oynayacak.