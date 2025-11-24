Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kasım Ayı Meclis toplantısının 5. Oturumu bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay idaresinde gerçekleştiriliyor. İzBB’nin uyguladığı bazı ücret artışları mecliste tartışma konusu oldu. AK Parti Meclis Üyesi Nail Kocabaş, huzurevi, mezar yeri ve otopark ücretlerindeki yüksek zamları eleştirerek, belediyenin sosyal belediyecilik anlayışıyla çeliştiğini belirtti. Kocabaş, CHP yönetimi ile AK Parti’nin hizmet ve vizyon farklarını vurgularken, kısa sürede hayata geçirilen altyapı ve konut projeleriyle AK Parti’yi örnek gösterdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise huzurevi zammının geri çekileceğini açıkladı ve kapasite artırımı için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

KOCABAŞ: SOSYAL BELEDİYECİLİK DİYOR, AMA UYGULAMADA HİÇBİR ŞEY YOK!

AK Parti Meclis Üyesi Nail Kocabaş, sosyal belediyecilik söylemiyle çelişen uygulamalara dikkat çekerek, “Hep ‘Sosyal belediyecilik’ diyorsunuz ya, iş uygulamaya gelince ortada sosyal olan tek bir şey yok! Huzurevi ücretlerine yüzde 50 zam yapmışsınız! 11.200 TL olan tarifeyi 16.100 TL’ye çıkarmak sosyal belediyecilik mi? Mezar yeri ücretlerine yüzde 100 zam yapmışsınız! Hangi vicdana sığıyor? Sahipli hayvan gömü ücretine bakıyoruz; yüzde 50 artmış! Yıllardır söz verip bir türlü kapasite artışı yapamadığınız otoparklara bakıyoruz; yüzde 50 ile yüzde 150 arasında değişen fahiş zamlar var! Hani sosyal belediyecilik? Hani vatandaşın yükünü hafifletmek?” diyerek belediyenin politikalarını eleştirdi.

Kocabaş, AK Parti ile CHP arasındaki farkı şu şekilde ifade etti:

“Aramızdaki farklardan bahsedeceğim, vizyon farkından bahsedeceğim. Bir tarafta ülkeyi otobanlarla, köprülerle bağlayan bir AK Parti, diğer tarafta yol yapamayan CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi. Bir tarafta akıllı otomobil yapan AK Parti ve diğer tarafta şehirde akıllı trafik sistemi kuramayan CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi. Bir tarafta 2 yıl dolmadan kısa sürede 350 bin konut yapıp depremzedeye teslim eden AK Parti, diğer yanda kentsel dönüşümde temelde kalan, İzmirlilerin parasını alıp evini yapmayan CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi.”

CEMİL TUGAY’DAN HUZUREVİ ZAMMI AÇIKLAMASI: “ZAMMI GERİ ÇEKİN, KAPASİTE ARTIŞI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, mecliste yaptığı açıklamada huzurevi zammıyla ilgili olarak, “İlgili daire başkanımızdan rica ediyorum. Huzurevi zammını geri çekin. Anaokulu ve huzurevi gibi yerlere zam yapılmasını doğru bulmuyorum. Zaten az kapasitemiz var. Getirisi olmaz. Kapasite yükseltmek için çalışıyoruz. Önümüzdeki yıl hizmete girecek huzurevi var” dedi.