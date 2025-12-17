Süper Lig'de hedefleri doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye devam eden Göztepe, İsviçreli futbolcu Alexis Antunes’i renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı kulüp, 25 yaşındaki hücum oyuncusuyla uzun vadeli bir sözleşmeye imza attığını duyurdu.

3,5 yıl + 1 yıl opsiyonlu sözleşme

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 2000 doğumlu Alexis Antunes ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı, anlaşmada kulüp lehine 1 yıllık opsiyon maddesinin de yer aldığı belirtildi. Böylece Göztepe, genç oyuncuyu uzun süreli planlamasına dahil etmiş oldu.

Resmi açıklama: “Ailemize hoş geldin”

Göztepe Kulübü’nün kamuoyuyla paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2000 doğumlu hücum oyuncusu Alexis Antunes ile 3,5 + 1 yıl kulüp opsiyonu içeren sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Alexis Antunes. Şanlı kulübümüzle birlikte başarılarla dolu ve unutulmaz bir yolculuk diliyoruz.”

Hücumda alternatifleri artıracak

Alexis Antunes’in hücum hattında farklı mevkilerde görev yapabilmesi, teknik ekibe önemli bir esneklik sağlaması bekleniyor. Genç yaşına rağmen Avrupa futbolunda edindiği tecrübe ile dikkat çeken Antunes’in, Göztepe’nin hücum gücüne katkı sunması hedefleniyor.