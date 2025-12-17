Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’de günlerdir devam eden işçi eylemleri kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile DİSK arasında temaslar sürüyor. Dün CHP İzmir İl Başkanlığı’nda sendika temsilcileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, CHP İzmir Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ednan Arslan ile CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün katılımıyla yapılan yaklaşık iki saatlik toplantının ardından, tarafların İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimiyle görüşeceği açıklanmıştı. Bugün ise DİSK ve CHP arasında yeni bir görüşme yapıldı.

GÜL: TALEPLER MASAYA YATIRILDI

Toplantı sonrası konuşan DİSK 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül, “Bugün DİSK Genel-İş temsilcileri ile CHP heyeti yeniden bir araya gelerek işçilerin talepleri ve devam eden eylem sürecini masaya yatırdı. Görüşmede, uzlaşı yolları ve sürecin nasıl ilerleyeceği ele alındı” dedi.

SARAL: ANLAŞMA SAĞLADIK

Uzlaşma sağlandığının müjdesini veren DİSK Genel İş Daire Başkanı Faruk Saral, “ 10 günden beri davasına, ekmeğine inanan bütün arkadaşlarımızı selamlıyorum. Bu inançlı ve haklı mücadelede şube başkanlarımız dün CHP vekillerin olduğu bir toplantı gerçekleştirdi. Sokakta halkın içinde taleplerimizi haykırdığımız gibi bizi dinlediler. Bugün Cemil tugay ile görüşerek ikinci toplantı yaptık. 10 günden beri ekmeğin mücadelesini yapıyorsunuz. Yukarıda yaptığımız iyi niyetli görüşme çerçevesinde 10 günden beri sokakta olan arkadaşlarımız için kamuoyuna havuz diye yansıyan aslında şirkete iadedeki arkadaşlarımızın İzBB’deki boş kadrolara verilmesi noktasında anlaşma sağlandı. 7 Ocak itibariyle yine bu binada yapılacak toplantıda, havuz sistemi ve işe geri dönüş noktasında tekrar bir araya geleceğiz. Şuan itibariyle anlaşma sağladık. İZFAŞ şirketinden atılan iş arkadaşlarımız ve boş kadrolarda tekrar iş başı yapması noktasında anlaşma sağladık. Üyelerimizin tamamını ilgilendiren alacaklarla ilgili ay sonunda bir ikramiye ve bir gıda kartımız yatacaktır. Yeni Ocak ayında burada yapacağımız geriye kalemlerle ilgili yakın tarihte takvim verilmedi noktasında da anlaşma sağladık” dedi.

KARASU: SÜRECİ TATLIYA BAĞLADIK

sürecin diyalog yoluyla çözüme kavuşturulduğunu belirten Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, “ Dün yapılan görüşmede İzmir’deki sürecin diyalogla çözüleceğini ve İzmir'de yaşayan vatandaşlara hizmet olduğunu ifade etmiştim. Sendika ve işçi kardeşlerimizle bir araya geldik. Süreci tatlıya bağladık. Biz ülkemizin nasıl bir ekonomik koşuşlardan geçtiğinin farkındayız. İşçi kardeşlerimizin nasıl zor şartlarda yaşadığınızda farkındayız. Ancak hem belediye üstünde baskı hem de ekonomik koşul işçileri de belediye başkanlarını da zorluyor. Öncelik işçi kardeşlerimizi mutlu etmektir. Bu ülkede insanların yüzünün gülmeye ihtiyacı var. Hiçbir zaman emekçi kardeşlerimizin mağdur olmaması noktasında mücadelede ediyoruz. Bundan sonra da edeceğiz” diye konuştu.