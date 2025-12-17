Son Mühür- İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, kira bedelinin ev sahibinin eşi veya yakınına, sözleşmede açık yetki olmadan ödenmesinin hukuken geçersiz olduğuna hükmetti. Mahkeme, kiracının tahliyesine karar verirken, haksız itiraz nedeniyle icra inkar tazminatı ödenmesine de hükmetti.

Kira ödemelerinde dikkat edilmesi gereken noktalar

NTV'nin haberine göre uzmanlar, kiracılar için kira ödemelerinin doğru muhataba yapılmasının kritik önem taşıdığını vurguluyor. Kira sözleşmesinde açık yetki verilmemişse, kira bedelinin ev sahibinin dışında bir kişiye ödenmesi borcu sona erdirmiyor. Bu durumda yapılan ödemeler hukuken geçersiz sayılabiliyor.

Yetkisiz ödeme tahliye nedeni

Dosyada, kiracının kira bedellerini ev sahibinin eşine yatırdığı ancak bu kişiye yönelik yazılı bir yetkilendirme bulunmadığı belirlendi. Mahkeme, söz konusu ödemelerin geçerli olmadığını belirterek, kira borcunun devam ettiğini kaydetti. Bunun üzerine kiracının tahliyesine karar verildi.

İcra inkar tazminatı yükümlülüğü

Karar yalnızca tahliyeyle sınırlı kalmadı. Mahkeme, kiracının borca itirazının haksız olduğunu tespit ederek, icra inkar tazminatı ödenmesine hükmetti. Böylece kiracı, kira borcunun yanı sıra faiz ve ek tazminat yükümlülüğüyle karşı karşıya kaldı.

Hukukçulardan uyarı

Uzmanlar, benzer hukuki sorunların önüne geçmek için kira bedelinin ödeneceği kişinin sözleşmede açıkça belirtilmesi veya yazılı yetkilendirme belgesinin bulunması gerektiğini belirtiyor. Aksi halde, düzenli ödemeler yapılmış olsa bile, hukuken yapılmamış sayılabiliyor ve tahliye süreci başlatılabiliyor.