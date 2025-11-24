Son Mühür- Buluşmada, Tarkan’ın henüz tanınmadığı yıllarda Öğretmenler Günü için okul kantininde verdiği mini konser ve okul bahçesinde arkadaşlarıyla çekilen fotoğraflar da gün yüzüne çıktı. Öğretmenler, Tarkan’ın öğrencilik yıllarında sakin mizacı, güçlü sesi ve müziğe olan ilgisinin dikkat çektiğini anlattı.

“Sessiz ve sakin bir öğrenciydi”

Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Aydan Ergenç, Tarkan’ın öğrencilik dönemini şöyle anlattı:

“Almanya’dan gelmişti. Çok saygılı, sessiz ve sakin bir öğrenciydi. Bazen sınıfta sevdiğim şarkıları söylemesini isterdim, arkadaşlarıyla birlikte onu sınıfta dinlerdik. Bir Öğretmenler Günü etkinliğinde kantinde orguyla hem çaldı hem söyledi. O yıllardaki tevazusu ve sakinliği bugün de devam ediyor. Çizgisini hiç bozmaz.”

Ergenç, Tarkan’ın Türk sanat müziğine olan yatkınlığını da anlatarak, “Türk sanat müziğini çok güzel yorumlardı. O zamandan belliydi bu alanda ilerleyeceği. Biz onu sanat müziğinde görmeyi bekledik ama farklı bir kulvarda yürüdü. Kendi emeğiyle bulunduğu yere geldi. Sesi çok güzel, ondan Türk sanat müziği dinlemek ayrı bir keyifti. Böyle bir öğrencim olduğu için gurur duyuyorum,” dedi.

“Kendini yetiştirmek için çok çaba harcıyordu”

Emekli matematik öğretmeni Hasan Cıngır, Tarkan’ın müziğe olan disiplinli yaklaşımını şu sözlerle aktardı:





“Almanya’dan geldiğini çok iyi hatırlıyorum. Bir gün İstanbul’a giderken otobüste karşılaştık. Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde hafta sonu kurslara gittiğini söyledi. Kendini geliştirmek için gerçekten özel emek harcıyordu. Okulda özel günlerde çok güzel şarkılar söylerdi. Türk sanat müziğini güçlü okurdu, altyapısı çok sağlamdı.”

“Uyumlu bir öğrenciydi”

Emekli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Cavit Koçak ise Tarkan’ın dersteki tavrını şöyle anlattı: “Sakin, kimseyi rahatsız etmeyen bir öğrenciydi. Öğretmenler ve öğrenciler açısından uyumlu bir yapısı vardı. Notları ortalamaydı. Almanya geçmişi nedeniyle biraz adaptasyon yaşadığını düşünürdüm. Özel günlerde öğretmenlere şarkı söylerdi ve daha çok sanat müziği tercih ederdi.”

“Çok güzel el yazısı vardı”

Emekli öğretmen Lokman Açar, Tarkan’ın farklı bir yönüne dikkat çekti:



“Tarkan’ı ortaokul yıllarından tanıyorum. Güzel sesi olduğunu öğrencilerim söylemişti. Derslerde zaman zaman şarkı söylerdi, biz de dinlerdik. Sınav kağıdını okurken zevk alırdım, el yazısı çok güzeldi. Kelime-i Tevhid’i kitapta küçük bir yazı olarak görmüştü; onu resim kartonuna büyük ve estetik bir el yazısıyla yazıp bana hediye etmişti. Depremde kaybettim.”