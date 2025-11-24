Son Mühür- Tayland’da düzenlenen Miss Universe 2025 güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan, yarışmanın ardından Türkiye’ye döndü. Arslan, İstanbul Havalimanı’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İlk 30’a girememesi tepkilere yol açtı

Türkiye’yi gururla temsil eden Arslan’ın yarışmada ilk 30'a dahi alınmaması hem sosyal medyada hem de kamuoyunda tepki topladı. Yarışma sonuçları tartışmaları da beraberinde getirdi.

Meksikalı Fatima Bosch’un birinciliği torpil iddialarını gündeme getirdi

Miss Universe 2025’in kazananı Meksikalı Fatima Bosch oldu. Ancak Bosch’un babası Bernardo Bosch'un yarışmanın CEO’su Raul Rocha ile iş bağlantısı olduğuna dair iddialar, yarışmanın şaibeli olduğu yönünde yorumlara yol açtı.

Arslan’a torpil iddiaları soruldu

İddiaları değerlendirmesi istenen Ceren Arslan’a, Fatima Bosch’un arkasında babasının etkisinin olduğuna dair söylentiler hatırlatıldı.

“O haksızlığı birçok anlamda hissettim”

Ceren Arslan, yarışmanın adil olduğuna inanmadığını şu sözlerle dile getirdi: “Ben de böyle hissettim. O haksızlığı birçok anlamda hissettim. Ben öyle düşünüyorum.

Bir yarışmacı düşünün; 4-5 kategoride 1. oluyor. 1. olamadığı yerlerde yine ilk 5'te. Ama o kişiyi ilk 30'a almayan bir jüri vardı.”

Arslan, tüm sürece rağmen kendini kaybetmiş gibi hissetmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Asıl amacım bu süreçte genç kızlarımızın önünü açmak, Türk halkını bu konuda bilinçlendirmekti. Bunu da yaptığımı düşünüyorum.”