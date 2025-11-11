Son Mühür- Yılbaşı gecesi sahne alacak ünlülerin astronomik ücretleri gündemdeki yerini koruyor. Megastar Tarkan’ın yeni yıl programı belli oldu ve aldığı ücret tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Tarkan yeni yıla Kıbrıs’ta sahnede girecek

Müge Dağıstanlı’nın haberine göre; Tarkan, yılbaşı gecesini Kıbrıs Girne’deki lüks bir otelde sahne alarak karşılayacak. Ünlü sanatçı, yılbaşı konseri için iki saatlik performans karşılığında 14 milyon TL alacak.

Bu anlaşmanın ocak ayı sonunda imzalandığı, Tarkan’ın yılbaşı sonrası da yoğun sahne programına devam edeceği belirtiliyor.

14 milyon TL alacak

Tarkan’ın yılbaşı sahnesi için alacağı 14 milyon TL, Türkiye’deki 22.104 TL’lik aylık asgari ücretle karşılaştırıldığında büyük bir gelir farkını ortaya koyuyor.

Bu ücret, bir asgari ücretlinin yaklaşık 19.000 gün, yani 52 yıl boyunca çalışarak kazanabileceği toplam gelire denk geliyor.

Ebru Gündeş 10 milyon TL ile ikinci sırada

Yılbaşı gecesinin yüksek ücretli isimlerinden biri de Ebru Gündeş oldu. Ünlü sanatçı, Antalya’da vereceği yılbaşı konseri için 10 milyon TL alacak.