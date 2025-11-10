Son Mühür- “HavHavHav” şarkısıyla milyonlara ulaşan rapçi Lvbel C5 (Süleyman Burak Bodur), son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında. Müge Dağıstanlı, genç rapçinin yatırımlarını nerede değerlendirdiğine dair dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Dağıstanlı’ya göre; Lvbel C5, klasik yatırım araçları olan altın ya da dövize yönelmek yerine lüks otomobiller ve marka saatlere büyük paralar yatırıyor. Ünlü isim bu tercihiyle “koleksiyon” denince akla ilk gelen Cem Yılmaz’ı bile geride bırakmış durumda.

100 milyon TL’lik servet iddiası

İddialara göre; rapçinin toplam serveti 100 milyon TL’ye ulaşıyor. Buna ek olarak garajında milyonluk araçların dizildiği geniş bir otomobil koleksiyonu mevcut.

Lamborghini, Porsche, Aston Martin...

Lvbel C5’in garajındaki araçların değerleri dudak uçuklatıyor:

Lamborghini Urus: 50 milyon TL

Porsche: 14 milyon TL

Aston Martin: 15 milyon TL

Sadece bu üç aracın toplam değeri 79 milyon TL’ye çıkıyor. Ayrıca rapçi, Cem Yılmaz gibi araçlarına özel “LVB” plakaları taktırıyor. Bu plakalara verilen rakam ise 200 ila 250 bin TL arasında değişiyor.

Cem Yılmaz’ı koleksiyonda da solladı

Müge Dağıstanlı’na göre, ünlü komedyenin garajında 10 araç bulunuyor ancak değerleri Lvbel C5’inki kadar yüksek değil. Böylece rapçinin hem araç hem de saat koleksiyonunda Cem Yılmaz’ı geride bıraktığı konuşuluyor.

Saat tutkusunda sınır yok

Lvbel C5’in en pahalı hobilerinden biri de lüks marka saatler. Özellikle Rolex hayranlığı bilinen rapçi, kısa süre önce markanın 600 bin TL değerindeki Submariner modelini koleksiyonuna ekledi. Bu saate adadığı şarkısı bile var.

Patek Philippe ve Frank Muller detayları

Ucuz saat toplayan biri olmayan rapçi, binlerce Euro’luk Patek Philippe modelleriyle de biliniyor. Son taktığı 115 bin Euro’luk Frank Muller saat ise sosyal medyada çok konuşuldu.

Düğünde yaptığı jest olay oldu

Lvbel C5, sadece satın aldığı ürünlerle değil bonkörlüğüyle de sık sık gündeme geliyor. Müge Dağıstanlı’nın iddiasına göre genç rapçi geçen ay katıldığı bir düğünde damada 400 bin TL değerinde saat taktı.