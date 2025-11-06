Son Mühür / Alper Temiz - Geçtiğimiz yıl Son Mühür tarafından ortaya çıkartılan ve mevcut Başkan Ferhat Şen tarafından tespit edilen TARİŞ’teki yolsuzlukların, TARİŞ’in Çiğli’de bulunan arsaları üzerinden de sürdürüldüğü öğrenildi. Başkan Ferhat Şen tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda, bir önceki yönetim döneminin 2010’lu yıllarında TARİŞ Üzüm Birliği’ne ait olan taşınmazların satışı üzerinden büyük bir rant sağlandığı ortaya çıktı.

TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen ve ekibinin göreve geldiği 2024 yılından itibaren gerçekleştirilen araştırmalarda, birlik içerisinde milyonlarca liralık yolsuzluk yapıldığı ortaya çıkmış ve bazı şüphelilerin yurtdışına kaçtığı açıklanmıştı.

TARİŞ Üzüm Birliği’ne ait olan ve Çiğli’de bulunan arsaların satışa çıkartılmasıyla sağlanan rantın, bir önceki başkan Ali Rıza Türker ile doğrudan ilişkili olduğu iddia edildi. Birlik içerisinde yürütülen tespit çalışmalarının sonuçlanması neticesinde yargı yoluna gidileceği de dile getirildi.

Ne Olmuştu?

TARİŞ Üzüm Birliği'nde 22 Ocak 2024 tarihinde yapılan olağan genel kurulda yönetim kurulu başkanı seçilen Ferhat Şen, yapılan denetimler sonucunda geriye dönük 70 milyon TL’lik yolsuzluk tespit edildiğini açıklamıştı. Ayrıca Şen’in paylaşımına göre, sirke–pekmez işletmesinde de 12 yıllık süreçte yaklaşık 65 milyon TL’lik bir zimmet olayı olduğu belirlenmiş, toplam yolsuzluk miktarının 135 milyon TL olarak hesaplandığı ifade edilmişti.