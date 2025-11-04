Son Mühür - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye’nin terörden arındırılmış bir geleceğe ilerlemesi gerektiğini belirterek sözlerine başladı. Şu anda 13 belediyede kayyum bulunduğunu hatırlatan Özel, bu uygulamaya karşı 11 siyasi partinin ortak imzasını taşıyan bir kanun teklifi bulunduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kayyum istisna haline dönecek” sözlerine gönderme yapan Özel, “Bu ifade orada duruyor ancak somut bir uygulama yok” dedi.

Özel, Kürt siyasetçilerin belediye meclislerine girmesini suç sayan uygulamalara değinerek, “Kent uzlaşısı ayıbının kaldırılmasına yönelik adım mevcut değil” değerlendirmesinde bulundu.

Demirtaş ve Yüksekdağ vurgusu

Tutukluluk süreçlerine değinen Özel, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ dahil siyasi tutukluların serbest bırakılması gerektiğini ifade etti. Demirtaş’ın 4 Kasım 2016 tarihinde gözaltına alındığını hatırlatan Özel, “Dokuz ve on iki yaşındaki çocuklarının yanından alınmıştı. Bugün kızlarından biri on sekiz, diğeri yirmi bir yaşında. Dokuz yıl boyunca babalarından ayrı kaldılar” dedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen tahliye sağlanmadığını vurgulayan Özel, yapılan itirazların reddedildiğini söyledi. Bugün Selahattin Demirtaş için tahliye başvurusu yapıldığını belirten Özel, Devlet Bahçeli’nin “hayırlı olur” açıklamasını hatırlatarak, “Hayırlı söze hayırlı söylemek gerekir” dedi.

“O süreç kurgulanması hayırlı mıydı?”

Özel, dokuz yıl önce yapılan operasyonlara atıf yaparak şu değerlendirmeyi yaptı: “Tek başına karar verilmesi gereken süreçte, Türkiye’deki tüm hakim ve savcıların bir gece yarısı koordine edilmesi, farklı şehirlerden siyasetçilerin alınması, önceden belirlenmiş cezaevlerine sevk edilmesi hayırlı mıydı? Dün bu operasyonlarla övünenler, bugün farklı bir söylem içerisindeyse dönüp toplumdan özür borcunu düşünmeli.”

CHP’nin geçmiş tutumu için özür

Özel, CHP’nin o dönem Meclis’teki tavrına değinerek şu ifadeleri kullandı: “Her ne kadar yüz yirmi milletvekilinin yüzü ret oyu vermiş olsa da, o dönemde bir grup milletvekili referanduma gidilmemesi için ‘buradan geçsin’ yönünde oy kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin de kusuru mevcut. Bugünün genel başkanı olarak, tarih önünde o günün kusuru için Türk milletinden özür diliyorum.” Özel, bu kusurun küçük olduğunu, asıl sorumluluğun karar sürecini yönetenlerde olduğunu belirtti.

“Kardeşlik hukuku açısından önemli”

Selahattin Demirtaş’ın kamuoyuna yansıyan tutumunu “erdemli, sabırlı ve onurlu” olarak niteleyen Özel, söz konusu sürecin yalnızca bireysel bir mesele olmadığını, toplumsal barış ve kardeşlik hukuku açısından önemli olduğunu vurguladı.

Özel’den birlik çağrısı

Özel, demokratik siyasetin önünün açılması, hukukun üstünlüğüne dönüş yapılması ve toplumsal normalleşme sürecinin hızlanması gerektiğini belirterek sözlerini tamamladı.