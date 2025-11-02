Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ), Bor ilçesindeki Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yürüttüğü çalışmalarda, ponza taşını tarımsal verimliliği artırmak amacıyla kullanıyor. Merkezde ıslah edilen yaklaşık 250 dönümlük alana ponza taşı serpilerek, doğal kaynak sularının verimli kullanılması ve sulama maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, geçen ay 100 dönümlük alana korunga, bu ay ise 100 dönümlük alana tritikale ekildiğini belirterek, “Bu bölgede üretilen ponza taşıyla toprağımızı ıslah etmeye çalışıyoruz. Ponza taşı, belirli bir oranda suyu içinde tutarak toprağın uzun süre nemli kalmasını sağlıyor. Bu da sulama miktarını azaltıyor.” dedi.

Su tutma kapasitesi artıyor, sulama maliyeti azalıyor

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu, Türkiye’nin ponza taşı kaynakları bakımından zengin olduğuna dikkat çekerek, Niğde’nin bu kaynaklardan birine sahip olduğunu ifade etti.

Şekeroğlu, “Ponza taşı toprağı yumuşatıyor, su tutma kapasitesini artırıyor. Böylece bitkinin su ihtiyacı azalıyor. Özellikle su kısıtı olan bölgelerde ponza önemli bir kaynak. Ayrıca ponzanın toprak ıslah edici özelliği de bulunuyor.” dedi.

Üniversitede yaklaşık 250-300 dekarlık alanda ponza taşıyla yapılan uygulamaların sonuçlarının izlendiğini aktaran Şekeroğlu, “Ponza taşı suyun kısa sürede aşağıya gitmesini engelliyor. Böylece daha az su kullanarak tarım yapılabiliyor. Yağmur ve kar suları da toprakta daha uzun süre kalıyor. Bu sayede sulama maliyeti düşüyor.” ifadelerini kullandı.