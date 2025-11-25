Bakanlık, üretime başlanan 13 Organize Tarım Bölgesi'ndeki projelere bugüne kadar güncel fiyatlarla 6 milyar lira tutarında kredi ve hibe desteği sağladı. Bu destekler sayesinde faal OTB'lerde 8 bin kişiye doğrudan istihdam imkanı oluşturuldu.

Ekonomiye Yıllık 15 Milyar Liralık Katkı

Halihazırda faaliyette olan 13 tarım bölgesi, yılda 30 bin ton yaş meyve ve sebze üretimi gerçekleştiriyor ve 120 bin büyükbaş besi hayvanı varlığına sahip. Organize tarım bölgelerinin her yıl ülke ekonomisine sağladığı katkının 15 milyar lira olduğu belirtiliyor.

OTB Sayısı ve Türleri Artıyor

Türkiye genelinde 42 ilde 61 OTB projesinin yatırım çalışmaları sürerken, bu bölgelerden 45'ine tüzel kişilik kazandırıldı.

Tüzel kişilik kazanan OTB'lerin 20'si hayvansal, 24'ü bitkisel üretim ve 1'i ise su ürünleri yetiştiriciliği alanında faaliyet gösterecek.

Bitkisel üretim alanındaki bölgelerden 15'i "jeotermal sera organize tarım bölgesi" statüsünde yer alıyor.

Üretime Geçilen ve Devam Eden Bölgeler

Altyapı çalışmaları tamamlanarak üretime geçilen 13 OTB şunlardır:

Ankara-Çubuk

Gaziantep-Oğuzeli

Amasya-Suluova

Diyarbakır

Şanlıurfa

Elazığ-Hayvan Ürünleri

Eskişehir-Beylikova

Denizli-Sarayköy

Aydın-Efeler

Samsun-Bafra

Zonguldak-Çaycuma

Kars

Elazığ-Cevizdere

Malatya-Yazıhan Besi OTB'de ise yatırımcıların üstyapı inşaat çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca, Ağrı-Diyadin, Kastamonı-Devrekani, İzmir-Dikili, Adana-Karataş, Erzincan, İzmir-Bayındır, Balıkesir-Gönen, Kütahya-Simav, Balıkesir-Edremit ve Şırnak-Silopi olmak üzere 10 OTB'de altyapı inşaatları aktif olarak sürüyor.

Dünyanın en büyüğü Türkiye'de yükseliyor

Balıkesir-Gönen'de kurulan bölge, tamamlandığında dünyanın en büyük jeotermal sera organize tarım bölgesi olma özelliğini taşıyacak. Bu dev projenin altyapı inşaatına haziran ayında başlandı.