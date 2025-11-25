Son Mühür- Şimşek, dezenflasyon odaklı politikaların kararlılıkla uygulanmaya devam edileceğini belirterek, enflasyon düşüşüyle birlikte beklentilerdeki iyileşmenin güçleneceğini ve fiyatlama davranışlarındaki katılığın azalacağını ifade etti.

Enflasyon beklentilerindeki iyileşme

Bakan Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini değerlendirerek, Kasım ayında hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin gerilediğini açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre beklentilerde 12 puanlık bir iyileşme kaydedildiğini belirtti.

Dezenflasyon odaklı politikalara devam

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisini fiyat istikrarının sağlandığı, verimliliğin arttığı ve refah düzeyinin yükseldiği güçlü bir yapıya kavuşturmak için gereken adımların atılmaya devam edileceğini vurguladı. Dezenflasyon odaklı politikaların kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğini ifade eden Şimşek, enflasyondaki düşüşün süreceği ve bununla birlikte beklentilerdeki iyileşmenin güçleneceğini öngördü.

Fiyatlama davranışlarında azalma beklentisi

Bakan Şimşek, enflasyonun düşüş trendini sürdürmesiyle birlikte, ekonomik beklentilerdeki iyileşmenin daha da güçleneceğini ve fiyatlama davranışlarındaki katılığın azalacağını öngördüklerini belirtti. Bu iyileşme ile birlikte, Türkiye’nin ekonomik yapısının güçleneceği ve sürdürülebilir bir büyüme ortamının sağlanacağı vurgulandı.