Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğündeki memur ve işçilerin Buca’daki Hipodromda yapılan görevlendirmelerde listeye sürekli belirli bir sendikanın üyelerinin isimlerinin yazıldığı öne sürüldü. Tarım ORKAM-SEN İzmir Şube Başkanı Ali Rıza Boz, yılda yaklaşık 70 bin TL’ye yakın ek kazanç sağlayan Hipodromdaki görevlendirmelerin adil bir şekilde yapılmasını talep etti.

TOÇ BiR-SEN'e bağlı üyelerin hakim olduğu bir liste gidiyor

Türkiye’de hipodromun olduğu illerdeki Tarım ve Orman İl Müdürlüklerinde görevli personeller, ‘yan hakemlik’, ‘tartı hakemliği’ gibi görevler kapsamında hipodromda görevlendiriliyor. Memur ve işçilerin oluşan personeller, makamları ve hipodromda yaptıkları görevler çerçevesinde maaşlarına yıllık yaklaşık 100 bin TL tutarında bir ek ödeme yatırılıyor. Hipodrom görevlendirmelerinin yıl içinde farklı dönemlerde yapıldığını belirten Tarım ORKAM-SEN İzmir Şube Başkanı Ali Rıza Boz, “Ülkemizin içinde bulunduğu yoksulluk ve hayat şartlarını da göze alırsak hipodrom görevlendirmelerinin sırayla ve hakkaniyetli bir şekilde yapılmasını istiyoruz. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Jokey Kulübüne TOÇ BİR-SEN Sendikasına bağlı üyelerin hakim olduğu bir liste gidiyor. Biz bunu gözlemliyoruz. Bu sendika da örgütsel çalışmalarda, ‘sizi at yarışına yazdırdım. Tayininizi kolay yaparım’ gibi argümanları çok fazla kullanıyorlar. Bu tür çalışmaları etik bulmuyoruz. At yarışına gidecek kişilerin yazıldığı listenin hakkaniyetli olmasını talep ediyoruz. Bu konuda Tarım ve Orman İl Müdürünü ziyaret ettik. Kendisi not alıp, bundan sonra dikkat edeceğini söyledi. Biz yeni listede verilen sözlerin tutulup tutulmadığını göreceğiz” dedi.

Sendika ve kişi ayrımı gözetmeksizin görevlendirmeler yapılmalı

Görevlendirmelerin sendika ve kişi ayrımı gözetmeksizin yapılması gerektiğinin altını çizen Boz, “Burada Jokey Kulübü tarafından görevlendirilen kurum amirlerinin durumlarını tartışmıyoruz. Dönemsel olarak gönderilen personel üzerinden liyakatı tartışıyoruz” diye konuştu.