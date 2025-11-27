Son Mühür/ Merve Turan - 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen buluşmaya Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’ın yanı sıra eğitim sendikaları ve derneklerinin temsilcileri, eğitim kurumlarının yöneticileri, KARBEM öğretmenleri, belediyenin spor eğitmenleri, emekli eğitimciler ve Karabağlar Belediye Meclisi Eğitim Komisyonu üyeleri katıldı. Programda Karabağlar’daki eğitim emekçileri aynı çatı altında buluştu.

Minnet ve yol göstericilik vurgusu

Katılımcılara hitap eden Başkan Helil Kınay, öğretmenlerin bireylerin yaşamındaki belirleyici rolüne dikkat çekti. Hayatına dokunan tüm öğretmenlerin sözleri, emekleri ve yol göstericiliğinin her aşamada rehber olduğunu ifade eden Kınay, Öğretmenler Günü’nün Cumhuriyet’in temel değerlerini ve Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolu anımsatan anlamlı bir gün olduğunu söyledi. Karabağlar’daki öğretmenler, okul yöneticileri ve eğitim örgütleriyle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kınay, bu buluşmanın ortak bir sorumluluk bilincini güçlendirdiğini vurguladı.

“Dayanışmayla geleceği birlikte kuracağız”

Konuşmasında dayanışma ve birlikte üretme kararlılığının altını çizen Başkan Kınay, Karabağlar’ın geleceğinin öğretmenlerle birlikte inşa edileceğini belirtti. İnanç ve ortak akılla yol almaya devam edeceklerini ifade eden Kınay, bu tür buluşmaların toplumsal dayanışmayı büyüten önemli adımlar olduğuna dikkat çekti. Eğitim mirasına sahip çıktıklarını vurgulayan Kınay, Karabağlar’dan İzmir’e ve ülkenin dört bir yanındaki tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Eğitimciler söz aldı

Buluşmada KARBEM Müdürü Mehmet Yılmaz, merkezinin 13 yıllık çalışmaları ve elde edilen başarılar hakkında bilgi paylaştı ve verilen destekler için teşekkür etti. Eğitimci Hakkı Karadeniz, öğretmenliğin Cumhuriyet’in temel taşlarından biri olduğunu dile getirdi. Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ethem Duygulu ise öğretmenliğin toplumsal sorumluluğuna ve değerine dikkat çekti.

Belgesel gösterimi ve serbest kürsü

Etkinlikte KARBEM ve Öğretmenler Günü’ne ilişkin kısa videoların yanı sıra Köy Enstitülerini konu alan “Kadriye Öğretmen” belgeseli izlendi. Program, katılımcıların görüşlerini paylaştığı serbest kürsü konuşmalarıyla sona erdi.