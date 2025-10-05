Son Mühür- Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti. Yumaklı, “Vatandaşlarımızın sofrasına ulaşan her gıdanın güvenilirliğini sağlamak için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, Eylül ayında 125 bini aşkın denetim gerçekleştirildi. Bu denetimlerde gıda güvenilirliğini tehlikeye atan işletmelere yönelik ciddi yaptırımlar devreye alındı.

Toplam ceza 168 milyon 546 bin lira

Yumaklı, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 168 milyon 546 bin 411 lira idari para cezası kesildiğini açıkladı. Ayrıca, mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunan 22 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

"Halk sağlığını tehlikeye atanlara tolerans yok"

Bakan Yumaklı, halk sağlığına yönelik risklere karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiklerini vurguladı. “Uygunsuzluklara asla geçit vermiyor, halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir unsura tolerans göstermiyoruz” diyen Yumaklı, gıda güvenliği konusunda denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi.