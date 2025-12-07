İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı futbolda bahis soruşturması çerçevesinde gözaltında bulunan eski ulusal hakem ve güncel futbol yorumcusu Ahmet Çakar, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye sevk edildi. Çakar'ın emniyette bulunduğu sırada aniden kendisini iyi hissetmediğini belirtmesi üzerine acil olarak sağlık ekipleri devreye girdi.

Kalp krizi şüphesiyle tedavi altına alındı

Sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yetkililer, Ahmet Çakar'ı hızla hastaneye kaldırdı. İlk değerlendirmelere göre, deneyimli futbol yorumcusunun kalp krizi şüphesiyle tedavi altına alındığı bildirildi. Soruşturma kapsamında önemli bir figür olan Çakar'ın hastanedeki müdahalesi ve gerekli tetkikleri devam etmektedir.

Gözaltı sürecinde beklenmedik gelişme

İstanbul'da organize edilen ve yasa dışı bahis faaliyetlerini hedef alan soruşturma dâhilinde ifadesi alınmak üzere gözaltında tutulan Çakar'ın yaşadığı bu ani rahatsızlık, soruşturma sürecinde beklenmedik bir gelişme yarattı. Eski hakemin hastanede gördüğü tedavinin ardından, sağlık durumunun izin vermesiyle birlikte hukuki işlemlerine kaldığı yerden devam edilmesi bekleniyor.