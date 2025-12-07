Son Mühür- Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye'yi hedef alan sözlerinin artçı sarsıntıları sürüyor.

Dendias,

"Bizim için Türkiye en büyük tehdit, Ege'yi donanmanın korumasının hiçbir anlamı yok. 1 milyar euroluk gemiyi birkaç İHA ile imha edebilirsiniz. Ege artık İsrail'den alınan füze sistemleri ile korunacak ve Ege'de denizi karadan kapatacağız" şeklinde konuşmuştu.

Türkiye'den yanıt gecikmedi...



Dendias'ın sözlerine yanıt veren Milli Savunma Bakanlığı,

''"Türk Silahlı Kuvvetleri, kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit değildir. Ancak ülkemize yönelebilecek her türlü tehdidi bertaraf edecek güç ve kararlılıktadır. Türkiye’yi hedef alan girişimlerin geçmişte+ sonuçsuz kaldığı gibi bugün ve gelecekte de başarıya ulaşamayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz.” denilmişti.



Dendias'ın iddialı sözleri Yunanistan'da da tartışma yarattı.

Gazeteci ve yazar Dimitris Konstantakopoulos Yunanistan-Türkiye geriliminin arkasında İsrail'in olabileceğine dikkat çekti.

Yunanistan'ın önleyici saldırı adı altında atacağı hamleden en büyük zararı kendisi görür hatırlatmasında bulunan Konstantakopoulos, olası senaryoları tek tek sıraladı.



3-5 katı fazla hasar görürüz...



Buna göre;

''Yunanistan, iddia edildiği gibi, Türkiye'ye "önleyici saldırı" başlattığı andan itibaren;

48 saat içerisinde Türkiye, Yunanistan'ın Mavi Vatan sınırları içinde yer alan en az 8-10 kritik öneme sahip adasını "özgürleştirir";

72 saat içerisinde Yunanistan, Türkiye'ye verdiği hasarın en az 3-5 katı kadar hasar görür;

Yunanistan, günümüz itibarıyla, daha da uzun vadeli bir topyekün savaşı veya yoğun hava saldırılarını sürdürebilecek hiçbir varlık, toplumsal güç, sanayi, kaynak, müttefik, vb kabiliyetlere de sahip değil.

Sonuç olarak, mevcut konjonktürde, Türkiye'ye karşı bir önleyici saldırıya yeltenmek, Yunanistan'ın hem askeri hem de politik açıdan intihar etmesi anlamına gelir.