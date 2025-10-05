Bingöl'de yaşayan Sıddık Ağırbaş, yaklaşık 35 yıldır büyük bir emek ve özenle biriktirdiği tespih koleksiyonunu Gazze'ye destek olmak amacıyla satışa çıkardı.

Bingöl’de yaşayan 55 yaşındaki Sıddık Ağırbaş, yaklaşık 35 yıldır büyük bir titizlikle oluşturduğu tespih koleksiyonunu Gazze’ye destek olmak amacıyla satışa çıkardı.

Bir hobiyle başlayan yolculuk, dev koleksiyona dönüştü

Yaklaşık 35 yıl önce hobi olarak tespih toplamaya başlayan Sıddık Ağırbaş, zamanla bu ilgisini bir tutkuyla koleksiyonculuğa dönüştürdü.

Değerli taşlardan yapılmış, el işçiliği yüksek ve tarihî değeri olan yüzlerce tespihi bir araya getiren Ağırbaş, her bir parçayı özenle sakladı. Koleksiyonunda Osmanlı döneminden kalma sıkma kehribar, ateş kehribar ve blok zar gibi nadir tespihler de bulunuyor.

“Koleksiyonumun piyasa değeri en az 500 bin TL”

Gazze için anlamlı bir adım atan Ağırbaş, yıllarını verdiği koleksiyonunu gönül rahatlığıyla satışa sundu. Tespihlerin toplam değerinin en az 500 bin TL olduğunu belirten Ağırbaş, “35 yıldır biriktirmiş olduğum tespih koleksiyonumu Gazze'deki Müslüman kardeşlerim için satışa sunuyorum. Gelirin tamamını bağışlayacağım” ifadelerini kullandı.

“Bu sadece bir satış değil, vicdani bir dayanışmadır”

Yardım kampanyasına Bingöl halkı da duyarsız kalmadı. Ağırbaş, çevresinden gelen desteğin kendisini duygulandırdığını belirterek, “Tespihlerin bir kısmını arkadaşlarım katkı sunarak aldı.

Bu kampanyadan haberdar olan Bingöl Müftümüz Orhan İmamoğlu da katkıda bulundu. Allah hepsinden razı olsun. Bu sadece bir satış değil, vicdani bir dayanışmadır” dedi.

Gazze’ye uzanan Bingöl dayanışması

Gazze’de süregelen insani krize dikkat çeken Ağırbaş, herkesi elinden geldiğince yardım etmeye çağırdı. “Oradaki insanların acısı hepimizin ortak acısı” diyen Ağırbaş, kampanyasının diğer koleksiyonerler için de örnek olmasını temenni etti. Bingöllü vatandaşlar da sosyal medya üzerinden bu anlamlı kampanyaya destek çağrısında bulundu.