Son Mühür- 16 milyon abonesi bulunan YouTube kanalını kapatarak sosyal medya hesaplarındaki tüm içerikleri silen Enes Batur, uzun süren sessizliğinin ardından ilk kez paylaşım yaptı. Batur’un Instagram’da yaptığı paylaşımlar, “tarikat” iddialarıyla gündeme gelmesinin ardından dikkat çekti.

“Tarikat teması” iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

CharmQuell isimli bir sosyal medya kullanıcısı, Enes Batur hakkında ortaya attığı iddialarla gündeme oturmuştu.

Kullanıcı, Batur’un bazı gönderilerinde “tarikat temaları” bulunduğunu ileri sürmüş, hatta oturduğu mekandaki objelerle bile “sembolik bir bağ kurduğunu” iddia etmişti. Bu açıklamalar kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında büyük yankı uyandırmıştı.

Berkcan Güven: “Enes’e ulaşamıyorum”

İddiaların ardından Enes Batur’un yakın arkadaşı Berkcan Güven’den dikkat çeken bir açıklama gelmişti. Güven, “Bir insanın özel hayatını, yakın çevresinden duyduklarınızı bu kadar kolay paylaşmamalısınız.

Paylaşmayı geçtim, bu videoda adamın yaşadığı travma üzerinden çıkar sağlamanız ne kadar mantıklı?” sözleriyle Batur’u savunmuştu. Ünlü fenomenin bu süreçte kendisine ulaşamadığını da ifade etmişti.

Enes Batur sosyal medyada yeniden aktif oldu

Günler süren sessizliğin ardından Enes Batur, Instagram hesabında yeniden paylaşım yapmaya başladı.

Herhangi bir açıklama yapmayan fenomen, art arda hayvan fotoğrafları ve çizgi film sahneleri paylaştı.

“Bir mesaj mı veriyor?” tartışması başladı

Enes Batur’un bu paylaşımları sosyal medya kullanıcıları arasında merak uyandırdı. Bazı takipçiler, paylaşımların “bir mesaj içerdiğini” savunurken, bazıları da fenomenin sadece gündelik paylaşımlar yaptığını düşündü.