Son Mühür - Oscar ödüllü Hollywood yıldızı Natalie Portman, çocuklarıyla birlikte İstanbul’a sürpriz bir ziyarette bulundu. Ünlü oyuncu, Sarıyer’de bir otele giriş yaptığı sırada basın mensuplarının objektiflerine yansıdı.

Gizemli İstanbul ziyareti

Natalie Portman, otele girerken kameraları fark edince yüzünü elleriyle gizlemeye çalıştı. Ünlü yıldızın bu hareketi, meraklı bakışlardan kaçmadı. Ziyaretin amacına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Natalie Portman’ın İstanbul’a özel bir proje için mi yoksa aile tatili için mi geldiği soruları gündeme geldi.

Basından kaçış çabası dikkat çekti

Ünlü oyuncunun kameralardan kaçınma çabası, basın mensuplarının dikkatinden kaçmadı. Natalie Portman’ın İstanbul’daki programı ve planlarıyla ilgili detaylar ise şimdilik gizemini koruyor.