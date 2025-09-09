Tarık Biberovic’in A Milli Basketbol Takımı’nda neden bulunmadığı bu yazın en çok konuşulan spor gündemlerinden biri oldu. Fenerbahçe Beko’nun genç yıldızı Biberovic, Türk pasaportuna sahip olsa da, FIBA kuralları ve devşirme statü engelleri nedeniyle Türkiye’yi uluslararası arenada bu yıl temsil edemiyor.

Statü Problemi Neden Oldu?

Tarık Biberovic, çocuk yaşta Bosna Hersek altyapı milli takımlarında forma giydi. FIBA kurallarına göre, 16 yaşından önce bir başka ülke adına milli formayla müsabakaya çıkan oyuncular, yeni ülkelerinde “yerli” statüsüne geçmek için federasyonlar arası özel izin süreçleri ve uzun prosedürler uygulamak zorunda kalıyor. Türkiye Basketbol Federasyonu bu geçişin tamamlanması için girişimlerini sürdürüyor ancak sürecin henüz sonuçlandığı açıklanmadı. Bu nedenle Biberovic uluslararası turnuvalarda halen FIBA nezdinde Türk oyuncu statüsüne geçemiyor.

Devşirme Hakkı Sınırlı: Kontenjan Shane Larkin’e Kullanıldı

FIBA, EuroBasket gibi büyük turnuvalarda milli takımların sadece bir “devşirme” oyuncu oynatmasına izin veriyor. Bu yıl, A Milli Basketbol Takımı’nda devşirme statüsündeki Shane Larkin’e yer verildi. Böylece hem statü onayı tamamlanmayan hem de devşirme hakkı Shane Larkin ile doldurulan Biberovic, kadroda kendine yer bulamadı. Kısacası, yönetmelik ve mevcut uygulama nedeniyle Biberovic, A Milli Takım formasını bu yaz giyemedi.

Türk Basketbolunda Gelecekte Neler Olacak?

Tarık Biberovic halen Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe kadrosunda Türk statüsünde oynuyor ve kulüp düzeyindeki tüm haklarından faydalanıyor. Ancak uluslararası alana çıkması için hem FIBA’da “yerli” statüsüne tam geçişinin tamamlanması hem de devşirme oyuncu sınırlamasının aşılması gerekiyor. Türkiye Basketbol Federasyonu ve ilgili kurumlar bu geçişi hızlandırmak için çalışıyor; Biberovic’in gelecek yıllarda milli takımda süre alması için yasal ve idari engellerin kaldırılması hedefleniyor. Taraftarlar ve spor otoriteleri, genç yıldızın potansiyeline ileride milli formayla da izlenebileceğine inanıyor