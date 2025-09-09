Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın kadrosunda bu yıl yer almayan Buğrahan Tuncer’in yokluğu basketbol takipçileri arasında merak yaratıyor. Sporculardaki sakatlık, performans ve teknik tercihlere göre yapılan milli takım seçimleri zaman zaman sürpriz sonuçlar doğurabiliyor. Tecrübeli oyun kurucunun, sezon genelindeki performansına ve teknik ekibin planlamasına bağlı olarak kadro dışında kalması dikkat çekiyor.

Buğrahan Tuncer Neden Kadroda Değil?

Türk basketbolunun önemli oyun kurucularından Buğrahan Tuncer, A Milli Takım’ın eylül ayı kadrosunda kendisine yer bulamadı. Tuncer’in milli forma dışında kalmasında başlıca etken, sezon boyunca istikrarsız sahaya çıkması ve bazı maçlarda beklenen katkıyı verememesi olarak gösteriliyor. Özellikle Anadolu Efes’teki son döneminde düşen form grafiği ve bazı sakatlık problemleri, milli takım teknik heyetinin başka isimleri tercih etmesine yol açtı. Galatasaray’a transfer olan Tuncer, yeni kulübünde düzenli süre almaya çalışıyor ve yeniden eski performansını yakalamak için ekstra çalışmalar yapıyor.

Teknik Ekibin Tercihi ve Kriterler

Milli takımın teknik kadrosu, oyuncu seçiminde yeni bir rota çizerken Kenan Sipahi, Berk Uğurlu ve Şehmus Hazer gibi isimlere öncelik tanıdı. Oyun kurucu rotasyonunda yapılan bu teknik tercihlerin temelinde, takımın hızlı ve dinamik oyun felsefesine daha uygun olan, genç ve formda sporcular yer aldı. Buğrahan Tuncer’in kadro dışında kalması herhangi bir disiplin cezası ya da ciddi sakatlık nedeniyle değil, tamamen teknik ve performans odaklı bir süreçle açıklandı. Tuncer, daha önce yaptığı açıklamalarda milli takıma katkı sağlamak istediğini, bu kararın tamamen teknik heyete ait olduğunu belirtti.

Gelecekte Milli Forma İçin Umut Var mı?

Son yıllarda milli formayla başarılı performanslar sergileyen ve önemli turnuvalarda takımın skor yükünü sırtlayan Buğrahan Tuncer, kulüp sezonunda formunu yükseltirse yeniden A Milli Takım kadrosuna alınabilir. Özellikle Galatasaray’daki yeni dönemi oyuncunun yeniden parlaması için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. Tuncer’in hedefi, istikrarlı oyununu sürdürüp milli takım teknik ekibinin yeniden dikkatini çekmek ve önümüzdeki organizasyonlarda ay-yıldızlı forma ile başarıya koşmak. Teknik heyetin açıklamalarına göre, milli takım rotasyonunda kapı formda ve performansı yüksek her oyuncuya açık tutuluyor