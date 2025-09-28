Son Mühür- Polonyalı dağcı Andrzej Bargiel, Everest Dağı'nda gerçekleştirdiği olağanüstü başarıyla dünya dağcılık tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Bargiel, yalnızca dağcıların değil, macera sporları tutkunlarının da dikkatini çeken bir ilke imza attı: Everest'e ek oksijen desteği olmaksızın tırmanan ve zirveden ana kampa (Base Camp) kadar kesintisiz bir şekilde kayakla inen ilk insan oldu.

Oksijensiz tırmanış, kesintisiz kayak inişi

Everest, bugüne kadar 6 binden fazla dağcı tarafından fethedilmiş olsa da, bu tırmanışların büyük çoğunluğu ek oksijen desteğiyle gerçekleştirildi. Dünya genelinde sadece yaklaşık 200 dağcı, bu devasa zirveye oksijen desteği almadan ulaşmayı başarabildi. Ancak Bargiel'in başarısını benzersiz kılan, tırmanışının zorluğunu inişiyle birleştirmesi oldu.

Daha önce bazı dağcılar zirveden aşağı kayakla inmeyi denemiş olsa da, hiç kimse bu inişi kesintisiz bir hat üzerinde ve tırmanış boyunca kullandığı ek oksijen olmadan tamamlayamamıştı. Bargiel, bu çifte zorluğu aşarak, hem insan dayanıklılığının sınırlarını zorladı hem de dağcılık ve ekstrem sporlar dünyasında yeni bir dönemi başlattı.

Tarihte bir ilk

Andrzej Bargiel'in rekoru, teknik beceri, fiziksel kondisyon ve inanılmaz bir iradenin birleşimi olarak görülüyor. Everest'in "Ölüm Bölgesi" olarak bilinen yüksek irtifalarında oksijensiz tırmanışın getirdiği riskler, kayakla inişin tehlikeleriyle birleştiğinde, bu başarıyı eşsiz kılıyor. Bargiel, bu başarısıyla sadece kişisel bir rekor kırmakla kalmadı, aynı zamanda dağ sporlarının ulaşılabilecek yeni hedefini de belirlemiş oldu.