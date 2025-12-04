Kura çekimi, FIFA'nın ev sahipliğini üstlendiği etkinlikte gerçekleşecek ve UEFA resmi web sitesi üzerinden canlı yayınlanacak. Türk televizyon kanalları da bu yayını ekranlarına taşıyacak. Eleme turları devam eden takımlar için kritik bir adım olan kura, Dünya Kupası'na katılımı somutlaştıracak ve futbolseverleri heyecanlandıracak.

2026 Dünya Kupası Kura Çekimi Saati ve Yayın Bilgileri

Kura, 5 Aralık Cuma günü TSİ 20.00'de Washington'da başlayacak. Etkinlik, FIFA'nın yeni formatında 16 üçlü grup oluşturacak şekilde tasarlandı. Her gruptan ilk iki takım ve en iyi sekiz üçüncü takım son 32'ye yükselecek. Kura, play-off yarı finallerinin sonuçlarına göre şekillenecek.

Yayın, UEFA'nın resmi web sitesinden ücretsiz izlenebilecek. Türkiye'de TRT Spor ve beIN Sports gibi kanallar, benzer etkinlikleri ekranlara taşırken, bu kura için de canlı yayın paylaşımı bekleniyor. Sosyal medya platformlarında da FIFA ve UEFA hesapları üzerinden takip edilebilecek. Kura öncesi torba dağılımları, eleme turlarının tamamlanmasıyla kesinleşti.

Bu yayın, futbolseverler için bir festival havası taşıyacak. Kura, takımların coğrafi dengesini gözeterek çekilecek ve her grupta birer takım her torbadan gelecek. İzleyiciler, mobil uygulamalarla da anlık skor ve eşleşmeleri takip edebilecek.

Türkiye A Milli Takımı Hangi Torbada ve Muhtemel Rakipleri

Türkiye, play-off turunu geçmesi halinde dördüncü torbada yer alacak. Üçüncü torba play-off kazanan Avrupa takımlarını kapsarken, dördüncü torba Afrika, Asya, Okyanusya ve kıtalararası play-off temsilcilerini barındırıyor. Türkiye'nin play-off yarı final rakibi Romanya; galibiyet halinde dördüncü torbaya düşecek.

Dördüncü torba şu takımları içeriyor: Ürdün, Yeşil Burun Adaları, Gana, Curaçao, Haiti, Yeni Zelanda, Avrupa Play-Off A (İtalya-Kuzey İrlanda/Galler-Bosna Hersek), Avrupa Play-Off B (Ukrayna-İsveç/Polonya-Arnavutluk), Avrupa Play-Off C (Türkiye-Romanya/Slovakya-Kosova), Avrupa Play-Off D (Danimarka-Kuzey Makedonya/Çekya-İrlanda Cumhuriyeti), FIFA Kıtalararası Play-Off 1 (Yeni Kaledonya-Jamaika/Demokratik Kongo) ve FIFA Kıtalararası Play-Off 2 (Bolivya-Surinam/Irak).

Türkiye'nin muhtemel rakipleri, kura çekiminde belli olacak. Dördüncü torbadan çıkacak eşleşme, gruptaki diğer torbalardan birer takımla birleşecek. Bu durum, Türkiye'nin Brezilya, Arjantin gibi üst torba devleriyle karşılaşma ihtimalini artırıyor. Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, play-off galibiyetine odaklandı ve kura için iyimser konuştu.

2026 FIFA Dünya Kupası Formatı ve Türkiye'nin Yolculuğu

2026 Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde 48 takımla oynanacak. Eleme turları, Avrupa'da 16 kontenjanı belirledi ve play-off'lar son biletleri dağıttı. Türkiye, UEFA Nations League performansı ve genel puanlamayla play-off'a kaldı. Romanya maçını kazanması halinde kupaya katılacak.

Kura, grup aşamasını şekillendirecek ve her takım üç maç yapacak. İlerleyen turlarda eleme usulü devam edecek. FIFA, coğrafi ve rekabet dengesini korumak için torba kurallarını sıkılaştırdı. Türkiye'nin katılımı, 16 yıl aradan sonra büyük bir başarı olacak ve taraftarları coşturacak.

Milli Takım, eleme grubunda başarılı bir performans sergiledi ve play-off'a moral dolu girdi. Kura sonrası grup analizi, stratejiyi belirleyecek. Futbolseverler, 5 Aralık'ı iple çekiyor; bu tarih, Türkiye'nin Dünya Kupası hayalini somutlaştıracak.