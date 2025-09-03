Son Mühür - Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin “Sanat Şehri Denizli” hedefiyle bu yıl başlattığı 1. Denizli Opera ve Bale Günleri tüm görkemiyle devam ediyor. Etkinliğin üçüncü konserinde, İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, Carl Orff’un dünyaca ünlü sahne kantatı “Carmina Burana”yı Pamukkale’nin tarihi Hierapolis Antik Tiyatrosu’nda sahneledi.

Konseri, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve binlerce sanatsever izledi.

Büyülü atmosferde unutulmaz gece

Binlerce yıllık taşların arasında yankılanan ezgiler, izleyicilere adeta zaman yolculuğu yaşattı. Orkestra Şefi Vladimir Lungu, Koro Şefi Öner Özcan ve Çocuk Koro Şefi Başar Ünal yönetimindeki 212 sanatçı, 75 dakika süren tek perdelik dev eseri büyük bir ustalıkla sundu. Performans, sanatseverlerden dakikalarca ayakta alkış aldı.

“Sanatla anılan bir Denizli”

Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, organizasyona emek veren tüm ekibe teşekkür ederek, “Hayalimiz, sanatla iç içe yaşayan, sanatla anılan, mutlu insanların bulunduğu bir Denizli yaratmaktı. Bu konserle birlikte o hayalimize bir adım daha yaklaştık” dedi.

“On bini aşkın kişinin aynı heyecana tanıklık etmesi gurur verici”

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Denizli’de on binden fazla kişinin konseri izlediğini belirterek, “Turneler ve uluslararası festivallerle Anadolu’nun her köşesine ulaşmayı hedefliyoruz. Burada on bini aşkın kişinin aynı heyecana tanıklık etmesi bizim için gurur verici” ifadelerini kullandı.

Sanatçılara teşekkür

Konserin sonunda Başkan Çavuşoğlu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk’e plaket, sahne alan sanatçılara ise çiçek takdim etti.