AK Parti Kale İlçe Başkanı Oğuzhan Sözkesen, CHP'li Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın personeline yönelik şiddet görüntülerini sert bir dille kınadı. Sözkesen, yaşanan olayın basit bir skandalın ötesine geçerek bir 'utanç vesikasına' dönüştüğünü belirtti ve görüntüleri 'siyasi polemik' olarak değerlendirenlere tepki gösterdi.

Makam sarhoşluğu ve zorbalık kanıtı

Ulusal gündeme oturan görüntülerin Kale ilçesinin itibarına zarar verdiğini söyleyen Sözkesen, "Cumhuriyet Halk Partili Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın, kendi belediyesinin zabıta memurlarını sopayla dövdüğü ve DESKİ personeline uyguladığı şiddeti dehşet içinde izledik. Bu görüntüler, makam sarhoşluğunun ve pervasız zorbalığın açık bir kanıtıdır. Hala bu durumu 'siyasi polemik' olarak nitelendirenler, akıllarından şüphe etmelidir. Bu bir siyaset konusu değil, düpedüz kaba kuvvettir" dedi. Sözkesen, demokrasinin ve insani değerlerin bu tür eylemlerle ayaklar altına alındığını vurgulayarak, hiçbir yöneticinin milletin vergileriyle oturduğu makamı çalışanlarına şiddet uygulamak için bir araç olarak kullanamayacağını ifade etti.

"Hukuk yerine zorbalığı tercih ettiler"

Sözkesen, CHP'nin yıllardır savunduğu 'demokrasi' ve 'işçi hakları' söylemlerinin bu olayla ne kadar boş olduğunun ortaya çıktığını belirtti. "CHP, milletimizin iradesini temsil etmek yerine şiddeti, baskıyı ve tahakkümü bir yöntem haline getirmiştir. Yıllardır milletimizin değerleriyle kavgalı olmalarının sebebi de tam olarak budur. Onlar için demokrasi, sadece işlerine geldiğinde kullandıkları bir vitrin süsüdür. Gerçek yüzleri ortaya çıktığında ise hukuku değil, zorbalığı tercih ettiklerini görüyoruz" şeklinde konuştu.

Adalet ve hesap sorma vurgusu

AK Parti olarak bu utanç verici olayın en yakın takipçisi olacaklarını vurgulayan Oğuzhan Sözkesen, "Sopayla dövülen zabıta memurlarının ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden DESKİ personelinin haklarını sonuna kadar savunacağız. Bu zorba zihniyet, en kısa sürede adaletin karşısına çıkacak ve hak ettiği cezayı alacaktır. Bu şehir, zorbalığa ve şiddete boyun eğmeyecektir. Unutulmamalıdır ki, halkın hizmetkarı olması gerekenler, halka zulmedenler olamaz. Bu olayın hesabını hukuk önünde tek tek soracağız" diyerek sözlerini tamamladı.