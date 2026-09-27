İzmir’in tarihi ve doğal dokusuyla öne çıkan Efeler Yolu, bu kez dev bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Ödemiş’in serin havasıyla tanınan Bozdağ Mahallesi, protokolü, akademisyenleri ve yüzlerce doğa tutkununu aynı rotada buluşturdu. İzmir Valiliği ile Ege Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği etkinlik, dağ köyünün sessiz sokaklarına adeta can suyu oldu.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Bozdağ Meydanı kalabalıklaşmaya başladı. İzmir Valisi Süleyman Elban ve Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, senato üyeleri ve öğrencilerle omuz omuza vererek Efeler Yolu’nun zorlu ama büyüleyici etabında yürüyüşe geçti. Adım adım yükselen grup, bölgenin turizm potansiyelini yerinde gözlemledi.

Mahalle kahvesinde bilim ve kalp sağlığı buluşması

Yürüyüşün ardından rota, mahalle kültürünün kalbi olan kahvehaneye çevrildi. Dünya Kalp Günü vesilesiyle düzenlenen "YÖK Bilim Kafe Söyleşisi", köylülerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Çaylar yudumlandı, uzmanlar kalp sağlığının inceliklerini anlattı.

Vali Elban, projenin sadece bir yürüyüş parkurundan ibaret olmadığını vurguladı. Elban, "Burası sadece doğa değil, yaşayan bir miras" diyerek rotanın bölge turizmi için taşıdığı hayati değere dikkat çekti. Rektör Alcı ise Efeler Yolu'nun yaklaşık 500 kilometrelik devasa bir parkur olduğunu hatırlatarak, üniversite olarak bölgenin potansiyelini artırmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Köy meydanında sağlık taraması

Etkinlik yalnızca söyleşi ve yürüyüşle sınırlı kalmadı. Meydanda kurulan halk sağlığı stantları, mahalle sakinlerinden tam not aldı.

Uzman ekipler kısa sürede adeta seyyar bir kliniğe dönüşen stantlarda şu kontrolleri gerçekleştirdi:

Yöre halkına detaylı ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı.

Tansiyon ve şeker ölçümleri yerinde tamamlandı.

Koruyucu sağlık önlemleri hakkında birebir bilgilendirme sağlandı.

Tarih, doğa ve bilim Bozdağ'da ilk kez bu denli güçlü bir potada eridi. Etkinlik, hem bölge halkının yüzünü güldürdü hem de Efeler Yolu'nun adını bir kez daha Türkiye'nin zirvesine taşıdı.

