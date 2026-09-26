Son Mühür- Hafta sonu planı yapanlar için Meteoroloji’den dikkat çeken bir uyarı geldi. İzmir’de pazar günü özellikle öğleden sonra bazı ilçelerde yağışın kuvvetlenmesi bekleniyor. Yani dışarı çıkmadan önce hava durumuna bir göz atmakta fayda var.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nün son değerlendirmesine göre, 27 Eylül Pazar günü öğle saatlerinden sonra Bayındır, Beydağ, Kemalpaşa, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı’da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

9 ilçeye kuvvetli yağış uyarısı

Bu ilçelerde yağış miktarının 21 ila 50 kilogram/metrekare arasında olması bekleniyor. Uyarı, pazar günü 15.00 ile 23.59 saatleri arasını kapsıyor.

Kuvvetli yağışla birlikte sel ve su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor.

Kuzey Ege’de bir de fırtına var

İzmir için yapılan uyarı bununla da sınırlı kalmadı. Kuzey Ege’de de cumartesi akşam saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 50-75 kilometre/saat hızla esmesi beklenirken, fırtınanın 28 Eylül Pazartesi öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği ifade edildi.