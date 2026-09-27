TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Gaziemirspor, lige üst üste aldığı mağlubiyetlerle kötü bir giriş yaptı.

İlk haftada kendi sahasında Ayvalıkgücü Belediyespor’a 3-0 yenilen yeşil-beyazlılar, ikinci haftada ise Söke 1970 SK deplasmanından 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.

Saha sonuçları açısından zorlu geçen bu sürecin ardından ilk galibiyet Ziraat Türkiye Kupası’nda geldi.

Kupa 1. Turu’nda aynı gruptaki rakiplerinden Bucaspor 1928’e konuk olan İzmir temsilcisi, sahadan 4-0’lık farklı bir zaferle ayrılarak tur atladı ve sezonun ilk resmi galibiyetine imza attı.

Farklı skorun ardından derbi zaferi

Kupada gelen moralin ardından lige dönen Gaziemirspor, 3. haftada evinde oynadığı Denizli İdman Yurdu karşılaşmasını 5-0 kazandı.

Bu galibiyetin ardından son olarak şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka ile Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda karşı karşıya gelen yeşil-beyazlı ekip, savunmaya öncelik verdi.

Mücadelenin 84. dakikasında Mustafa Çalışkan’ın attığı golle 1-0 öne geçen Gaziemirspor, kalan dakikalarda skoru koruyarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Soyunma odasında büyük sevinç

İzmir derbisinde karşılaşmanın son bölümünde bulduğu golle 3 puanı hanesine yazdıran Gaziemirspor’da maçın ardından büyük coşku yaşandı.

Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte futbolcular ve teknik heyet saha içinde ve soyunma odasında zaferi kutladı.