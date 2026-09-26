Son Mühür- Haftasonu gelmişken İZSU, İzmir genelindeki su kesintisi listesini sabah saatlerinde güncelledi. Yapılan son duyuruya göre, çeşitli bölgelerde meydana gelen altyapı ve şebeke sorunları nedeniyle vatandaşları su kesintileri bekliyor. Toplamda 4 ilçe etkileyen bu kesintilerin süresi, arızanın boyutuna bağlı olarak 2 ila 16 saat arasında değişiklik gösteriyor.

İşte o liste!

Gün boyunca susuzluktan etkilenmemek adına ilgili bölgelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması büyük önem taşıyor. Kesintiden etkilenecek ilçe ve mahallelerin detaylı listesi şu şekilde:

Foça’da 3 saatlik kesinti

Foça’nın Fevzi Çakmak ve Mustafa Kemal Atatürk mahallelerinde 07.59 ile 11.00 saatleri arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi uygulanacak. Kesintinin ana boru arızasından kaynaklandığı belirtildi.

Konak’ta 7 saat su olmayacak

Konak’ın Alsancak, İsmet Kaptan ve Kültür mahallelerinde 03.00 ile 10.00 saatleri arasında yaklaşık 7 saatlik su kesintisi yaşanacak. Kesintinin nedeni ana boru arızası olarak açıklandı.

Tire’de kesinti 2 saat sürecek

Tire’nin Fatih Mahallesi’nde 08.25 ile 10.25 saatleri arasında yaklaşık 2 saat boyunca su kesintisi yapılacak.

Ödemiş’te 16 saatlik kesinti

En uzun süreli kesinti ise Ödemiş’in Tekke Mahallesi’nde yaşanacak. 25 Eylül saat 22.30’da başlayan kesintinin 26 Eylül saat 15.00’e kadar, yaklaşık 16 saat sürmesi bekleniyor. Kesintinin ana boru arızası nedeniyle gerçekleştiği bildirildi.