Son Mühür- Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte havalar da yavaş yavaş değişmeye başladı. Hafta sonu planı yapanlar ise evden çıkmadan önce “Bugün hava nasıl olacak?” diye Meteoroloji’nin tahminlerine göz atıyor. Özellikle 26 Eylül Cumartesi günü İzmir’de yağış beklenip beklenmediği, sıcaklıkların kaç dereceye çıkacağı ve ilçelerde havanın nasıl seyredeceği merak konusu.

Her ilçeye farklı sıcaklık

Hafta sonunu dışarıda geçirmek isteyenler için bugün İzmir genelinde çok sert bir hava değişimi görünmüyor. Kent merkezinde hava az bulutlu, ilçelerin büyük bölümünde ise parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar da ilçeden ilçeye değişecek. Bazı bölgelerde günün en yüksek sıcaklığı 30 dereceye kadar çıkarken, özellikle yüksek kesimlerde daha serin bir hava hissedilecek.

Özellikle Tire ve Kınık’ta sıcaklıkların 30 dereceye ulaşacak, sahil kesimlerinde ise sıcaklıklar genel olarak 24-26 derece aralığında seyredecek.

İşte o liste!

Kısacası hafta sonu planı yapan İzmirliler için bugün ilçeye göre değişen bir hava tablosu var. İşte 26 Eylül Cumartesi günü İzmir’in ilçelerinde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar:

İzmir merkez: Az bulutlu, 16-27 derece

Aliağa: Parçalı bulutlu, 14-26 derece

Balçova: Parçalı bulutlu, 15-26 derece

Bayındır: Parçalı bulutlu, 10-29 derece

Bayraklı: Parçalı bulutlu, 15-28 derece

Bergama: Parçalı bulutlu, 13-29 derece

Beydağ: Parçalı bulutlu, 10-29 derece

Bornova: Parçalı bulutlu, 15-28 derece

Bozdağ Kayak Merkezi: Parçalı bulutlu, 8-16 derece

Buca: Parçalı bulutlu, 13-26 derece

Çeşme: Parçalı bulutlu, 16-25 derece

Çiğli: Parçalı bulutlu, 12-26 derece

Dikili: Parçalı bulutlu, 15-24 derece

Foça: Parçalı bulutlu, 16-25 derece

Gaziemir: Parçalı bulutlu, 14-27 derece

Güzelbahçe: Parçalı bulutlu, 16-25 derece

Karabağlar: Parçalı bulutlu, 16-27 derece

Karaburun: Parçalı bulutlu, 16-25 derece

Karşıyaka: Parçalı bulutlu, 14-27 derece

Kemalpaşa: Parçalı bulutlu, 12-27 derece

Kınık: Parçalı bulutlu, 14-30 derece

Kiraz: Parçalı bulutlu, 11-28 derece

Menderes: Parçalı bulutlu, 12-28 derece

Menemen: Parçalı bulutlu, 13-28 derece

Narlıdere: Parçalı bulutlu, 17-24 derece

Ödemiş: Parçalı bulutlu, 13-27 derece

Seferihisar: Parçalı bulutlu, 15-27 derece

Selçuk: Parçalı bulutlu, 12-26 derece

Tire: Parçalı bulutlu, 11-30 derece

Torbalı: Parçalı bulutlu, 12-28 derece

Urla: Parçalı bulutlu, 16-25 derece