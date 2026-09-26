Son Mühür- Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte havalar da yavaş yavaş değişmeye başladı. Hafta sonu planı yapanlar ise evden çıkmadan önce “Bugün hava nasıl olacak?” diye Meteoroloji’nin tahminlerine göz atıyor. Özellikle 26 Eylül Cumartesi günü İzmir’de yağış beklenip beklenmediği, sıcaklıkların kaç dereceye çıkacağı ve ilçelerde havanın nasıl seyredeceği merak konusu.
Her ilçeye farklı sıcaklık
Hafta sonunu dışarıda geçirmek isteyenler için bugün İzmir genelinde çok sert bir hava değişimi görünmüyor. Kent merkezinde hava az bulutlu, ilçelerin büyük bölümünde ise parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar da ilçeden ilçeye değişecek. Bazı bölgelerde günün en yüksek sıcaklığı 30 dereceye kadar çıkarken, özellikle yüksek kesimlerde daha serin bir hava hissedilecek.
Özellikle Tire ve Kınık’ta sıcaklıkların 30 dereceye ulaşacak, sahil kesimlerinde ise sıcaklıklar genel olarak 24-26 derece aralığında seyredecek.
İşte o liste!
Kısacası hafta sonu planı yapan İzmirliler için bugün ilçeye göre değişen bir hava tablosu var. İşte 26 Eylül Cumartesi günü İzmir’in ilçelerinde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar:
- İzmir merkez: Az bulutlu, 16-27 derece
- Aliağa: Parçalı bulutlu, 14-26 derece
- Balçova: Parçalı bulutlu, 15-26 derece
- Bayındır: Parçalı bulutlu, 10-29 derece
- Bayraklı: Parçalı bulutlu, 15-28 derece
- Bergama: Parçalı bulutlu, 13-29 derece
- Beydağ: Parçalı bulutlu, 10-29 derece
- Bornova: Parçalı bulutlu, 15-28 derece
- Bozdağ Kayak Merkezi: Parçalı bulutlu, 8-16 derece
- Buca: Parçalı bulutlu, 13-26 derece
- Çeşme: Parçalı bulutlu, 16-25 derece
- Çiğli: Parçalı bulutlu, 12-26 derece
- Dikili: Parçalı bulutlu, 15-24 derece
- Foça: Parçalı bulutlu, 16-25 derece
- Gaziemir: Parçalı bulutlu, 14-27 derece
- Güzelbahçe: Parçalı bulutlu, 16-25 derece
- Karabağlar: Parçalı bulutlu, 16-27 derece
- Karaburun: Parçalı bulutlu, 16-25 derece
- Karşıyaka: Parçalı bulutlu, 14-27 derece
- Kemalpaşa: Parçalı bulutlu, 12-27 derece
- Kınık: Parçalı bulutlu, 14-30 derece
- Kiraz: Parçalı bulutlu, 11-28 derece
- Menderes: Parçalı bulutlu, 12-28 derece
- Menemen: Parçalı bulutlu, 13-28 derece
- Narlıdere: Parçalı bulutlu, 17-24 derece
- Ödemiş: Parçalı bulutlu, 13-27 derece
- Seferihisar: Parçalı bulutlu, 15-27 derece
- Selçuk: Parçalı bulutlu, 12-26 derece
- Tire: Parçalı bulutlu, 11-30 derece
- Torbalı: Parçalı bulutlu, 12-28 derece
- Urla: Parçalı bulutlu, 16-25 derece