Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’de yaşayan emekliler için kent rotaları yeniden açılıyor. Ekonomik çalkantıların ortasında sosyalleşmeye bütçe ayıramayan kıdemli vatandaşlar, sonbahar boyunca İzmir’in tarihini ve doğasını ücretsiz keşfedecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, “Emeklilerimiz İzmir’i Keşfediyor” projesinin Eylül ve Ekim ayı takvimini duyurdu.

Başvurular internetten yapılıyor

Kentin kültürel mirasından mahrum kalan emekliler için hazırlanan rotalar, toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor. Katılmak isteyenlerin tek yapması gereken bizvariz.izmir.bel.tr adresi üzerinden başvuru yapmak. Dijital erişimi olmayanlar ise Danışma ve Dayanışma Noktaları aracılığıyla kaydolabiliyor.

Kontenjanlar sınırlı. Talebin yüksek olması bekleniyor.

İşte gün gün rotalar

İki aylık programa yayılan duraklar hem doğayı hem de tarihi kapsıyor:

24 Eylül Perşembe: Balçova’da İzmir Deniz Müzesi ve Hortikültürel Bahçe.

29 Eylül Salı: Tire Kent Müzesi, Tarihi Kütüphane ve efsanevi Tire Pazarı.

1 Ekim Perşembe: Kültürpark’ta “Ağaçlar ile Tanışma” turu ve Nâzım Hikmet Sergisi.

6 Ekim Salı: Bergama Arasta Çarşısı, şifa merkezi Asklepion ve Kent Müzesi.

8 Ekim Perşembe: Bayındır Çarşısı, Kent Ormanı ve Hacı Sinan Külliyesi.

Ekim ayında da gezintiler sürecek

Geziler Ekim ayının ortasından itibaren kentin güneyine ve kıyı beldelerine uzanıyor:

13 Ekim Salı: Ödemiş Birgi, tarihi Çakırağa Konağı ve ilçe pazarı.

15 Ekim Perşembe: Selçuk Kent Belleği, Bizans Su Kemerleri, Efes Tarlası Tohum Merkezi ve Şirince.

20 Ekim Salı: Menderes’te Gümüldür ve Özdere sahilleri, Klaros Ören Yeri ve Boncuk Köy.

22 Ekim Perşembe: Aliağa Alia Park, Çıtak Köyü ve Etnografya Köy Evi.

27 Ekim Salı: Seferihisar Sığacık Kaleiçi Çarşısı ve Teos Antik Kenti.

Bütçe zorlamayan, rehber eşliğinde gerçekleşen bu turlar sayesinde kentteki binlerce emekli ilk kez yaşadığı şehrin saklı köşeleriyle tanışacak.