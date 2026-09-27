Son Mühür- Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 27 Eylül 2026 Pazar günü için İzmir genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşları uyardı. Yapılan son değerlendirmelere göre il genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İşte 27 Eylül Pazar günü beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar...

Aliağa ilçesinde havanın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi, günün en düşük sıcaklığının 16 derece, en yüksek sıcaklığının ise 23 derece olması bekleniyor.

Balçova ilçesinde havanın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi, günün en düşük sıcaklığının 18 derece, en yüksek sıcaklığının ise 24 derece olması bekleniyor.

Bayındır ilçesinde havanın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi, günün en düşük sıcaklığının 15 derece, en yüksek sıcaklığının ise 25 derece olması bekleniyor.

Bayraklı ilçesinde havanın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi, günün en düşük sıcaklığının 18 derece, en yüksek sıcaklığının ise 24 derece olması bekleniyor.

Bergama ilçesinde havanın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi, günün en düşük sıcaklığının 15 derece, en yüksek sıcaklığının ise 22 derece olması bekleniyor.

Beydağ ilçesinde havanın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi, günün en düşük sıcaklığının 14 derece, en yüksek sıcaklığının ise 25 derece olması bekleniyor.

Bornova ilçesinde havanın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi, günün en düşük sıcaklığının 17 derece, en yüksek sıcaklığının ise 25 derece olması bekleniyor.

Buca ilçesinde havanın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi, günün en düşük sıcaklığının 17 derece, en yüksek sıcaklığının ise 24 derece olması bekleniyor.

Çeşme ilçesinde havanın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi, günün en düşük sıcaklığının 18 derece, en yüksek sıcaklığının ise 23 derece olması bekleniyor.

Çiğli ilçesinde havanın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi, günün en düşük sıcaklığının 17 derece, en yüksek sıcaklığının ise 24 derece olması bekleniyor.

Dikili ilçesinde havanın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi, günün en düşük sıcaklığının 16 derece, en yüksek sıcaklığının ise 22 derece olması bekleniyor.

Foça ilçesinde havanın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi, günün en düşük sıcaklığının 17 derece, en yüksek sıcaklığının ise 23 derece olması bekleniyor.

Gaziemir ilçesinde havanın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi, günün en düşük sıcaklığının 17 derece, en yüksek sıcaklığının ise 24 derece olması bekleniyor.

Güzelbahçe ilçesinde havanın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi, günün en düşük sıcaklığının 18 derece, en yüksek sıcaklığının ise 23 derece olması bekleniyor.

Karabağlar ilçesinde havanın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi, günün en düşük sıcaklığının 18 derece, en yüksek sıcaklığının ise 24 derece olması bekleniyor.

Karaburun ilçesinde havanın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi, günün en düşük sıcaklığının 17 derece, en yüksek sıcaklığının ise 22 derece olması bekleniyor.

Karşıyaka ilçesinde havanın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi, günün en düşük sıcaklığının 18 derece, en yüksek sıcaklığının ise 24 derece olması bekleniyor.

Kemalpaşa ilçesinde havanın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi, günün en düşük sıcaklığının 15 derece, en yüksek sıcaklığının ise 24 derece olması bekleniyor.

Kınık ilçesinde havanın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi, günün en düşük sıcaklığının 14 derece, en yüksek sıcaklığının ise 21 derece olması bekleniyor.

Kiraz ilçesinde havanın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi, günün en düşük sıcaklığının 14 derece, en yüksek sıcaklığının ise 24 derece olması bekleniyor.

Konak ilçesinde havanın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi, günün en düşük sıcaklığının 19 derece, en yüksek sıcaklığının ise 24 derece olması bekleniyor.

Menderes ilçesinde havanın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi, günün en düşük sıcaklığının 16 derece, en yüksek sıcaklığının ise 24 derece olması bekleniyor.

Menemen ilçesinde havanın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi, günün en düşük sıcaklığının 17 derece, en yüksek sıcaklığının ise 24 derece olması bekleniyor.

Narlıdere ilçesinde havanın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi, günün en düşük sıcaklığının 18 derece, en yüksek sıcaklığının ise 23 derece olması bekleniyor.

Ödemiş ilçesinde havanın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi, günün en düşük sıcaklığının 15 derece, en yüksek sıcaklığının ise 25 derece olması bekleniyor.

Seferihisar ilçesinde havanın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi, günün en düşük sıcaklığının 16 derece, en yüksek sıcaklığının ise 24 derece olması bekleniyor.

Selçuk ilçesinde havanın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi, günün en düşük sıcaklığının 16 derece, en yüksek sıcaklığının ise 25 derece olması bekleniyor.

Tire ilçesinde havanın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi, günün en düşük sıcaklığının 16 derece, en yüksek sıcaklığının ise 22 derece olması bekleniyor.

Torbalı ilçesinde havanın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi, günün en düşük sıcaklığının 15 derece, en yüksek sıcaklığının ise 26 derece olması bekleniyor.

Urla ilçesinde havanın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi, günün en düşük sıcaklığının 18 derece, en yüksek sıcaklığının ise 23 derece olması bekleniyor.