Son Mühür- Ödemiş İcra Dairesi bir borçtan dolayı farklı cinste, 5 adet yarış atını satışa çıkardı. Atlar için 4 milyon 450 bin TL muhammen bedel biçildi. Satışa çıkarılan atlar arasında 1 adet Torunum Mira 2025 İngiliz Tayı da bulunuyor. 900233005130110 çip numaralı Torunum Mira isimli tay yarış atı olduğu belirtildi. Muhammen bedel için 9 yüz bin fiyat biçildi.

Diğer satış kalemlerinde ise 4 yarış atı daha yer aldı. 4 yarış atına ise 3 milyon 550 bin muhammen bedel belirlendi.

Satış listesinde;

1 adet 2025 yarış atı doru renkli NİCELYDONE isimli at yer aldı.

1 adet 2025 yarış atı al renkli DEMİRSU isimli at yer aldı.

1 adet 2025 yarı atı doru renkli LİVE AMBER isimli at yer aldı.

1 adet ise 900233001570594 çip No'lu doru renkli TAYSU isimli yarış atı yer aldı.

Arttırmanın tarih ve saatleri

Atlar için birinci arttırmanın başlangıç tarihi ve saati 14 Ekim 2026 saat 10.55, bitiş ise 21 Ekim 2026 saat 10.55 olarak belirlendi. İkinci arttırmanın başlangıç tarihi ve saati 10 Kasım 2026 saat 10.55, bitiş tarihi ise 17 Kasım 2026 saat 10.55 olarak belirlendi.