Meteoroloji verilerine göre İzmir genelinde güne açık bir havayla başlanacak. Sabah saatlerinde 18 derece civarında ölçülen hava sıcaklığının, saat 09.00 ile 12.00 arasında 23 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Günün en sıcak zaman dilimi olan 12.00-15.00 saatleri arasında ise termometreler 25 dereceyi gösterecek. Öğleden sonra düşüşe geçecek sıcaklıkla birlikte 15.00-18.00 saatleri arasında az bulutlu bir hava hakim olacak ve sıcaklık 23 dereceye gerileyecek.

Akşam saatlerinde nem yükseliyor

Günün ilerleyen saatlerinde düşüşünü sürdüren sıcaklığın akşam 20 dereceye, 21.00-24.00 saatleri arasında ise 19 dereceye kadar inmesi bekleniyor. Gece saatlerinde nem oranının yüzde 72'ye kadar çıkacağı öngörülürken, rüzgarın gün içinde ortalama saatte 5 ila 15 kilometre hızla eseceği, zaman zaman ise hızını saatte 27 kilometreye kadar çıkaracağı belirtildi. Gün boyu yağış beklenmeyen kentte Beydağ, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire ve Torbalı ise hava sıcaklığının en yüksek hissedileceği ilçeler olarak öne çıkıyor.,

İzmir ilçeleri hava durumu 25 Eylül 2026

Aliağa: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece.

Balçova: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece.

Bayındır: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 29 derece.

Bayraklı: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 27 derece.

Bergama: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 27 derece.

Beydağ: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 29 derece.

Bornova: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 27 derece.

Buca: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece.

Çeşme: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 derece.

Çiğli: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 derece.

Dikili: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 23 derece.

Foça: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 derece.

Gaziemir: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece.

Güzelbahçe: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 derece.

Karabağlar: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 derece.

Karaburun: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 derece.

Karşıyaka: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 27 derece.

Kemalpaşa: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 derece.

Kınık: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 28 derece.

Kiraz: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 29 derece.

Menderes: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 27 derece.

Menemen: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 derece.

Narlıdere: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 derece.

Ödemiş: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 28 derece.

Seferihisar: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 derece.

Selçuk: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece.

Tire: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 30 derece.

Torbalı: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 27 derece.

Urla: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 derece.