Yangın, Safranbolu ilçesi İzzetpaşa Mahallesi Akseki Sokak’ta meydana geldi. Uyku bozuklukları doktoru Hakan Horuk’a ait, yaklaşık 200 yıllık iki katlı tarihi konağın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının sabaha karşı 04.30 sıralarında başladığı tahmin edildi.

Konak kısa sürede alevlere teslim oldu

Yaklaşık üç ay önce satın alındığı ve tadilat sürecinin devam ettiği öğrenilen konakta olay sırasında kimse bulunmadı. Alevleri fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangın tüm yapıyı sardı.

İtfaiye iki saat mücadele etti

İhbar üzerine bölgeye Karabük ve Safranbolu itfaiyeleri, Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık iki saat süren yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Tarihi yapı kullanılamaz hale geldi

Yangın sonrası tarihi konağın büyük bölümü çöktü. Yaklaşık 200 yıllık yapı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.