Son Mühür- 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul’da hak sahiplerinin belirleneceği kura çekilişinin tarihi merak ediliyordu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’daki kura çekimlerinin bayramın ardından gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakan Kurum’dan açıklama

Bakan Kurum, projeyle ilgili olarak şunları söyledi:

"500 Bin Sosyal Konut Projemizi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirdik ve kura çekim törenlerini ülkemizin dört bir yanında giderek 81 ilimizde coşkuyla gerçekleştirdik. Çekilen her kura, bir ailemizin hasretle beklediği o müjdeli habere dönüştü. İşte o sevinç, o heyecan, şimdi de İstanbul’umuzda yaşanıyor. Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul’da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz. Bununla da yetinmeyecek; İstanbul’umuza özel, kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira fiyatlarını konut fiyatlarını da dengeleyecek adımımızı atacağız."

İstanbul’da 100 bin sosyal konut için hazırlıklar

Bakan Kurum, İstanbul’a özel olarak planlanan 100 bin sosyal konut projesiyle hem mülk sahibi olacak ailelerin beklentilerini karşılamayı hem de kiralık konut alanında fiyat dengesini sağlamayı hedeflediklerini vurguladı. Kurum, bayram sonrası yapılacak kura çekimleriyle hak sahiplerinin kısa süre içinde belirleneceğini belirtti.