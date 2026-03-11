Son Mühür- ABD’de uzun süredir gündemde olan Halkbank davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Banka ile ABD savcılığı arasında davanın sona erdirilmesine yönelik yürütülen anlaşma süreci mahkemede incelenmeye başlarken, tarafların talebi doğrultusunda dava 90 gün süreyle askıya alındı.

Mahkeme anlaşmanın detaylarını incelemeye başladı

ABD basınında yer alan haberlere göre, New York Manhattan’daki Federal Mahkeme’de görülen davada hakim Richard Berman, savcılıktan yapılan anlaşmanın arkasındaki jeopolitik gerekçelerin açıklanmasını talep etti.

Savcılık, Halkbank ile yürütülen anlaşmanın yalnızca hukuki bir süreç olmadığını, aynı zamanda diplomatik gelişmelerle bağlantılı olduğunu mahkemeye bildirdi.

Türkiye’nin diplomatik rolü vurgulandı

Savcılık tarafından mahkemeye sunulan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Halkbank dosyasının çözümünü, Türkiye’nin 2025 yılının Ekim ayında İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkeste oynadığı rol çerçevesinde yürütülen diplomatik temasların önemli bir parçası olarak değerlendirdiği belirtildi.

“ABD’nin çıkarlarına hizmet ediyor” açıklaması

Manhattan Başsavcısı Jay Clayton, mahkemeye yaptığı değerlendirmede söz konusu anlaşmanın ABD’nin ulusal çıkarlarına uygun olduğunu söyledi.

Clayton, anlaşmanın aynı zamanda İran hükümetine yönelik finansal destek kanallarının engellenmesine katkı sağlayacağını belirtti.

“Ertelenmiş kovuşturma” modeli uygulanacak

Taraflar arasında hazırlanan anlaşma, hukuk sisteminde “ertelenmiş kovuşturma anlaşması” (Deferred Prosecution Agreement) olarak adlandırılan model kapsamında düzenlendi.

Bu çerçevede:

Halkbank, İran’a fayda sağlayabilecek finansal işlemlerden kaçınmayı kabul edecek.

Bankanın yaptırımlar ve kara para aklama düzenlemelerine uyumu, bağımsız bir gözlemci tarafından denetlenecek.

Denetim süreci belirli bir süre devam edecek.

Halkbank suçlamaları kabul etmedi

Anlaşma kapsamında Halkbank herhangi bir suçlamayı kabul etmiş sayılmayacak. Ayrıca bankaya yönelik herhangi bir para cezası da öngörülmedi.

Denetim sürecinin sorunsuz tamamlanması halinde ise Halkbank hakkındaki suçlamaların tamamen düşmesi bekleniyor.