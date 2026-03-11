Son Mühür- İran’da askeri yetkililer, ülkenin operasyonel yaklaşımında önemli bir değişikliğe gidildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Tahran yönetiminin bugüne kadar uyguladığı “karşılıklı saldırı” politikasını sona erdirdiği ve bundan sonra “sürekli saldırı” stratejisine geçileceği bildirildi.

Askeri yaklaşımda stratejik değişim

Açıklama, İran’ın askeri yapısı içinde önemli bir konuma sahip olan Khatam al‑Anbiya Construction Headquarters sözcüsü tarafından yapıldı. Sözcü, ülkenin mevcut askeri doktrininde önemli bir dönüşüm yaşandığını belirterek, daha önce uygulanan operasyonel anlayıştan farklı bir stratejik çerçeveye geçildiğini ifade etti.

“Sürekli saldırı” stratejisi

Yetkilinin açıklamasına göre, İran yönetimi karşılıklı saldırı esasına dayanan mevcut politikayı sonlandırma kararı aldı. Bunun yerine “sürekli saldırı” olarak tanımlanan yeni bir stratejinin uygulanacağı belirtildi. Açıklamada, söz konusu değişimin İran’ın askeri doktrininde temel bir dönüşümü temsil ettiği kaydedildi.

Değişikliğe ilişkin duyuru, doğrudan Khatam al-Anbiya sözcüsü tarafından yapıldı. İran’da askeri ve altyapı projelerinde görev alan Khatam al-Anbiya İnşaat Karargahı, ülkenin askeri-sanayi yapısı içinde mühendislik ve inşaat faaliyetleriyle öne çıkan kurumlar arasında yer alıyor.