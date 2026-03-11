Son Mühür - Afganistan’da Taliban yönetiminin kadınların eğitimine yönelik uygulamalarına ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Afganistan Eğitim Bakanı, kadınların okullara devam etmesinin kalıcı olarak yasaklandığını bildirdi. Bu karar, ülkede kız çocukları ve kadınların eğitim hakkına yönelik en ağır adımlardan biri olarak yorumlandı.

Taliban, 2021’de yeniden iktidara gelmesinin ardından kadınların eğitim ve çalışma hayatındaki varlığını kısıtlayan bir dizi düzenlemeyi hayata geçirmişti. Önce ortaokul ve lise düzeyindeki kız öğrencilerin okula gitmesi engellenmiş, ardından üniversitelerde kadınların eğitim alması da yasaklanmıştı.

Dünyayı ayağa kaldırdı

Eğitim Bakanlığı’nın son açıklamasında, kadınların eğitim kurumlarına yeniden kabul edilmesine dair herhangi bir hazırlık olmadığı ve yasağın süresiz biçimde sürdürüleceği belirtildi. Karar, Afganistan’da kadınların eğitim hakkının fiilen ortadan kaldırıldığı yönündeki eleştirileri yeniden alevlendirdi.

Birleşmiş Milletler çağrı yapmıştı ama...

Birleşmiş Milletler ve çok sayıda uluslararası insan hakları örgütü, daha önce Taliban yönetimine kız çocuklarının eğitime yeniden erişimini sağlaması yönünde çağrı yapmıştı. Buna karşın Taliban yetkilileri, eğitimle ilgili kararların ülkenin kültürel ve dini değerleri doğrultusunda alındığını savunuyor.

Uzmanlar, kadınların eğitim sisteminin dışında bırakılmasının Afganistan’ın ekonomik ve toplumsal kalkınmasını uzun vadede olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Uluslararası kamuoyu ise Taliban üzerindeki baskının artırılması gerektiğini dile getiriyor.

Taliban’ın 2021’de Afganistan’da yeniden yönetimi ele geçirmesinin ardından aldığı ve uluslararası kamuoyunda geniş tepki toplayan başlıca kararları:

• Kız çocuklarının ortaokul ve lise eğitimine devam etmesi yasaklandı.

• Kadınların üniversitelerde eğitim alması tamamen durduruldu.

• Kadınların birçok kamu kurumunda ve uluslararası kuruluşta çalışması yasaklandı.

• Kadınların erkek bir akrabası olmadan uzun mesafeli seyahat etmesine izin verilmedi.

• Kadınların park, spor salonu ve hamam gibi kamusal alanlara girişi yasaklandı.

• Kadınlara yüzü tamamen kapatan kıyafetler giyme zorunluluğu getirildi.

• Kadın televizyon sunucularının ekranlarda yüzlerini örtmesi şart koşuldu.

• Kadınların erkeklerle aynı ortamlarda bulunmasına yönelik yeni sosyal kısıtlamalar uygulamaya konuldu.

• Kadınların birçok sivil toplum ve yardım kuruluşunda görev almasına sınırlamalar getirildi.