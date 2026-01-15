Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası seçimi, Buca’da bulunan Şirinyer Düğün Salonu’nda çekişmeli bir atmosferde gerçekleşti. Başkan adayları Zafer Koç ve Seyfettin Dağ, kürsüden projelerini ve esnafın mevcut şartlarda yaşadıkları sorunları anlatarak, önemli açıklamalarda bulundu.

Seyfettin Dağ kürsüden projelerini anlattı

Kürsüde üyelerden oy isteyen ve projelerinden bahseden başkan adayı Seyfettin Dağ, “Bu seçimin ülkemize ve kentimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesile ile sayın Hasan Özkoparan’a teşekkürlerimi sunuyorum. Odamızı daha şeffaf, daha erişilebilir bir biçimde yöneteceğiz. Üyenin sorunlarını dinleyen bir yapıyı hep birlikte kuracağız. Atalarımızın da ifade ettiği gibi ‘tebdili mekanda hayır vardır’. Yıllardır bu sektörün içindeyim 60’tan fazla ülkeyi yerinde gördüm. Ciddi bir tecrübeye sahibim. İzmir’e ihracat kapılarını açan bir insan olarak en büyük sorunumuz yurt içi ve yurt dışı pazarlarımızın yetersizliğidir.

Sorunları yerinde tespit ettik, gerekli analizleri yaptık ve çözüm önerilini oluşturduk. Bunları hayata geçirmek için üyelerimizden yetki talep ediyorum. Üyelerimize kimlik kartı sağlayacağız. Modeko mobilya fuarımızı canlandıracağız, haksız rekabete son vereceğiz. Odamızın internet sitesinde tüm üyelerimiz yer alacak. Kalfalık ve ustalık belgeleri olmadan iş yeri açılmasının önüne geçeceğiz. Yılın 365 günü açık olacak mobilyum için çalışmalar başlatacağız. Her gün bir yöneticimiz odada nöbet tutacak. Tüm üyelerimizi kapsayan bir katalog yapılacak, Mikro cerrahi hastanesi EMOT yönetimi ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, üyelerimizin iş kazalarıyla ilgili yaşadığı sorunları çözüme kavuşturacağız. Her şeyimiz hazır tek eksiğimiz inanç ve çalışmadır.”

Zafer Koç: Bizim ihracatta söz sahibi olmamız gerekiyor

İzmir’de esnafın sektörde söz sahibi olması gerektiğinin altını çizen Zafer Koç, “15 yıl odamızda eğitim danışmanı olarak görev yaptım. Bu sektörün nelere ihtiyacı olduğunu biliyorum. Ben üyelerimize doğru rehberlik yapmak istiyorum. Burada 10 tane proje size sayabilirim ama yapamayacağım projeleri burada anlatmak istemiyorum. Hasan başkanıma çok teşekkür ediyorum. Burada geleceğimizi şekillendireceğimizi size söz veriyoruz.

Bugün İzmir mobilyası çok daha büyük bir marka olabilir ancak bunun için doğru bir vizyon gerekmektedir. Güçlü esnaf, güçlü birliktelik anlayışıyla eğer biz birlik olamazsak, istediğimiz kadar projeleri gerçekleştirelim, o makinelerin başında çalışacak eleman bulamayacağız. Benim en büyük hayallerimden biri güçlü esnaf ve birliktelik anlayışıyla neler yapmayı herkese göstermek istiyorum, her işletmenin markası olacak. Biz bu sektöre öncülük yapmak için geliyoruz. Bizim ihracatta söz sahibi olmamız gerekiyor. Geleceğimize yön vereceğimiz bu olağan genel kurul bütün esnaflarımıza hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Yalçın Ata: Allah zeval vermesin

Genel kurulun açılışında konuşan ve iki adaya da başarılar dileyen İESOB Başkanı Yalçın Ata, “Bizim teşkilatta kolay kolay kimse koltuğunu bırakmıyor ama değerli başkanım ben çekiliyor dedi ve iki değerli başkan adayımız var. En büyük başarılar dilediğim bundan sonraki hayatında Hasan başkanımdır. Bugün 38.’incisini yapıyoruz malumunuzdur 128 tane odamız 235 bin üyemiz mevcut. Burada birbirinden değerli arkadaşlarım var. Allah zeval vermesin.” dedi.