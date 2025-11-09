İzmir’e sadece 40 dakika mesafedeki Manisa’nın Çıkrıkçı Köyü, doğayla iç içe konumu, tarihi dokusu ve köy kadınlarının el emeğiyle hazırlanan sofralarıyla öne çıkıyor. Ziyaretçilerine hem huzur hem de lezzet dolu bir gün sunan köy, geleneksel Türk mutfağını yaşatırken doğallığıyla da fark yaratıyor.

Kadın emeğiyle hayat bulan Kasabai Kooperatifi

Çıkrıkçı Köyü’nün kalbinde yer alan Kasabai Kooperatifi, yalnızca bir işletme değil; köy kadınlarının emeğiyle doğan bir yaşam alanı. Burada hazırlanan her ürün, köyün bereketli topraklarında yetişen doğal malzemelerle yapılıyor. Gözlemeden ayrana, ev yapımı limonatadan hamburger köftesine kadar her lezzet, ziyaretçilerini gerçek bir köy sofrasına davet ediyor.

Serpme kahvaltılar, taze zeytinler, köy peyniri, ev yapımı reçeller, menemen ve mıhlama gibi yöresel tatlarla donatılıyor. Sofraya oturduğunuz anda yalnızca karnınızı değil, ruhunuzu da doyuruyorsunuz.

Köy kahvaltısının ötesinde bir kültür mirası

Kasabai Kooperatifi, sadece yemek sunmuyor; aynı zamanda köyün kültürel kimliğini yaşatıyor. Gün boyu açık olan kooperatifte, sabah kahvaltısının ardından öğle ve akşam menüleriyle de misafirlerine farklı tatlar sunuluyor. Yaz aylarında serinletici ev yapımı limonata ya da soğuk kahve, günün en keyifli molalarından biri haline geliyor. Fiyatlar ise sunduğu kaliteye göre oldukça makul.

Osmanlı izleri taşıyan tarihi köprü

Çıkrıkçı Köyü’nü özel kılan unsurlardan biri de tarihine ışık tutan Cami Yanı Kemerli Köprü. Osmanlı döneminden kalma bu taş köprü, 150 yılı aşkın süredir ayakta. Karacaali Dere Yatağı üzerinde yer alan köprü, hem ulaşım hem de su iletimi için kullanılmış.

Kireç-kum harcıyla örülen taş yapısı, zamanın yıpratıcı etkilerine rağmen sağlamlığını koruyor. 6 metre yüksekliği ve 15 metre açıklığıyla dikkat çeken köprü, ziyaretçilere geçmişe dokunan bir deneyim sunuyor.

Doğal yaşam ve tarihle iç içe bir kaçış noktası

Çıkrıkçı Köyü, sadece lezzetleriyle değil, köy yaşamının sade güzelliğiyle de ön plana çıkıyor. Şehirden kısa bir süreliğine uzaklaşıp doğanın ritmine ayak uydurmak isteyenler için ideal bir adres. Burada geçirilen birkaç saat, modern hayatın hızından uzak, geçmişin huzurlu temposuna bir yolculuğa dönüşüyor.

Ege’nin kalbinde, kadın emeğiyle yoğrulmuş sofraları, tarihi köprüleri ve mis kokulu kahvaltılarıyla Çıkrıkçı Köyü, ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. İzmir’e yalnızca 40 dakika uzaklıktaki bu küçük köy, hem doğaseverlerin hem de lezzet tutkunlarının yeni rotası olmaya aday.